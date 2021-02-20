Няня из Татарстана шесть лет воспитывала чужого ребёнка и теперь пытается вернуть его под свою опеку — видео

Россиянка шесть лет воспитывала чужого ребёнка. Видео © LIFE

Жительница Татарстана Татьяна Калентьева, которая в течение шести лет воспитывала чужого ребёнка, пытается официально вернуть себе опеку над мальчиком и сделать его родным. Об этом женщина рассказала Лайфу.

"В 2013 году меня наняли няней в одну московскую семью. С этим ребёнком я почти с самого рождения проживала отдельно в квартире. Позже я узнала, что этот ребёнок от суррогатной матери, но есть и ещё один — девочка. Когда биологическая мать узнала, что будет двойня, от мальчика они отказались, но в роддоме им поставили условие, что если они откажутся от мальчика, значит, не получат и девочку", — рассказала Татьяна.

По словам Калентьевой, спустя полгода биологическая мать Юлия предложила ей забрать ребёнка навсегда, помогла женщине нотариально оформить все необходимые документы и даже разрешила увезти мальчика в Набережные Челны. Однако в 2015 году органы опеки не разрешили Татьяне стать законной матерью Миши. При этом, как утверждает няня, всё это время Юлия никак не обеспечивала сына, в том числе дошкольным образованием. Когда же Мише исполнилось шесть лет, она заявила, что мальчик обязательно должен пойти в школу в Москве. Ребёнок был напуган этим, поскольку не помнил свою биологическую родительницу. Как уточнила Татьяна, Юлия "даже свои фотографии не присылала, чтобы я ему её показала".

Татьяна Калентьева и Миша. Фото предоставила Лайфу Татьяна

"Юлия заявила органам, что она общалась с ребёнком по "Скайпу", что каждые каникулы мы приезжали к ней с Мишей в гости. Это полная ложь! Ни разу она нам не позвонила, и за всё время мы к ней в Москву ездили два раза — когда я увозила Мишу в 2014 году и когда отвозила в 2020 году!" — пожаловалась Калентьева.

Татьяна пояснила, что в 2020 году, когда истёк нотариальный срок по опеке, Юлия заявила, что ребёнка заберёт её сожитель, который сейчас находится во Франции и пока не может прилететь из-за пандемии, поэтому няня лично должна привезти Мишу в Москву к осени. Позже между женщинами произошёл конфликт, после которого Калентьева обратилась в органы опеки Набережных Челнов. Причём сначала опека была на стороне Татьяны, но резко изменила позицию после разговора по телефону с Юлией.

Татьяна Калентьева и Миша. Фото предоставила Лайфу Татьяна

"Меня выставили преступницей, как будто я украла ребёнка, и сказали, что забирают Мишу в приют. Он это краем уха услышал и начал истерить, что хочет жить со мной. Мне пришлось прямо в здании опеки купить билеты в Москву. Юлия обратилась в полицию, и на меня посыпались угрозы, началось давление со стороны правоохранительных органов. После этого мне пришлось увезти Мишу в Москву. Больше я его не видела, но подала в суд заявление о лишении Юлии родительских прав", — заключила Татьяна Калентьева.

Как сообщили Лайфу в органах опеки Головинского района Москвы, тому, что Татьяна растила мальчика шесть лет, нет никаких доказательств. Там уточнили, что в опеку обратились сотрудники полиции и заявили, что Миша удерживается в Набережных Челнах незаконно. Кроме того, когда Татьяна передавала мальчика Юлии, он не плакал, вёл себя адекватно. В то же время няне даже предлагали пожить рядом в гостинице пару дней, чтобы ребёнок сильно от неё не отвыкал, но женщина отказалась. Наш собеседник подчеркнул, что последний раз Мишу проверяли в декабре прошлого года: мальчик чувствовал себя хорошо, ни на что не жаловался и сказал, что ему нравится в новом доме.

А ранее в США няня снимала сексуальное насилие над ребёнком и посылала эти страшные видео своему любовнику-педофилу.

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