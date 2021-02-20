В ФСБ раскрыли причину задержания топ-менеджеров энергетической компании ТГК-2
По версии следствия, они собирались монополизировать целую отрасль в Архангельской области.
Задержанные топ-менеджеры "Территориальной генерирующей компании – 2" (ТГК-2) и "Архоблэнерго" в 2018–2020 пытались обанкротить последнее, чтобы захватить контроль над топливно-энергетическим рынком Архангельской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
"Подозреваемые приняли ряд мер, направленных на дестабилизацию финансового положения АО "Архоблэнерго" и последующее его банкротство с целью монополизации и получения контроля над топливно-энергетическим рынком Архангельской области", — уточнили в Следственном комитете РФ.
Там указали, что задержания прошли в Москве и Архангельске, по месту работы и жительства подозреваемых были проведены обыски. Правоохранители изъяли необходимую документацию.
Отмечается, что возбуждены уголовные дела по статьям о злоупотреблении полномочиями и сокрытии средств. По данным СКР, "Архоблэнерго" был причинён ущерб в размере 350 млн рублей, а также была создана угроза энергетической безопасности региона. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых топ-менеджеров ТГК-2 и "Архоблэнерго".
Ранее Лайф сообщал, что в Москве была задержана гендиректор энергетической компании ТГК-2 Надежда Пинигина.
"Территориальная генерирующая компания – 2" называет себя одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов РФ. Она занимается производством тепловой и электрической энергии, а также реализацией тепла (пара и горячей воды) для потребителей. Предприятия компании имеются в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях России, а ещё в столице Македонии Скопье.
Выбор редакции
В древнем московском монастыре нашли снаряды времён Великой Отечественной войны
Полиция Испании задержала сутенёров, державших россиянок в сексуальном рабстве — видео
Няня из Татарстана шесть лет воспитывала чужого ребёнка и теперь пытается вернуть его под свою опеку — видео
Центр "Вектор" начал разработку вакцины от птичьего гриппа H5N8
Россиянам старше 60 лет в конце февраля станет доступна вакцина "Эпиваккорона"
Комментариев: 0