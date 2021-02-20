В ФСБ раскрыли причину задержания топ-менеджеров энергетической компании ТГК-2

Задержанные топ-менеджеры "Территориальной генерирующей компании – 2" (ТГК-2) и "Архоблэнерго" в 2018–2020 пытались обанкротить последнее, чтобы захватить контроль над топливно-энергетическим рынком Архангельской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

"Подозреваемые приняли ряд мер, направленных на дестабилизацию финансового положения АО "Архоблэнерго" и последующее его банкротство с целью монополизации и получения контроля над топливно-энергетическим рынком Архангельской области", — уточнили в Следственном комитете РФ.

Там указали, что задержания прошли в Москве и Архангельске, по месту работы и жительства подозреваемых были проведены обыски. Правоохранители изъяли необходимую документацию.

Отмечается, что возбуждены уголовные дела по статьям о злоупотреблении полномочиями и сокрытии средств. По данным СКР, "Архоблэнерго" был причинён ущерб в размере 350 млн рублей, а также была создана угроза энергетической безопасности региона. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых топ-менеджеров ТГК-2 и "Архоблэнерго".

Ранее Лайф сообщал, что в Москве была задержана гендиректор энергетической компании ТГК-2 Надежда Пинигина.

"Территориальная генерирующая компания – 2" называет себя одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов РФ. Она занимается производством тепловой и электрической энергии, а также реализацией тепла (пара и горячей воды) для потребителей. Предприятия компании имеются в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях России, а ещё в столице Македонии Скопье.

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