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Кремль обеспокоен санкциями СНБО Украины против Медведчука

Там указали на тенденцию к репрессивным действиям в Незалежной.

20 февраля 2021, 11:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Кремле обеспокоены санкциями в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, решение о введении которых накануне принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

Как указал официальный представитель Кремля, в Незалежной набирает силу реакционная тенденция, репрессивные действия в отношении ведущих политических деятелей, в том числе граждан Украины, и прессы.

"Это очень тревожная информация. <...> Это не может не подогревать вопрос — не приведёт ли это к тому, что руководство Украины посчитает возможным решить проблему Юго-Востока силовыми методами?" — сказал Песков.

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Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии назвали санкции против политика спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе — россияне.

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Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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