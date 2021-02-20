Кремль обеспокоен санкциями СНБО Украины против Медведчука

В Кремле обеспокоены санкциями в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, решение о введении которых накануне принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

Как указал официальный представитель Кремля, в Незалежной набирает силу реакционная тенденция, репрессивные действия в отношении ведущих политических деятелей, в том числе граждан Украины, и прессы.

"Это очень тревожная информация. <...> Это не может не подогревать вопрос — не приведёт ли это к тому, что руководство Украины посчитает возможным решить проблему Юго-Востока силовыми методами?" — сказал Песков.

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