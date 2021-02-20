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Прокурор разъяснила выдвинутые Навальному претензии по делу "Ив Роше"

Ранее суд признал законным решение о замене блогеру условного срока на реальный.

20 февраля 2021, 11:19

Прокурор разъяснила выдвинутые Навальному претензии. Видео © Пресс-служба суда

Прокурор Екатерина Фролова на пресс-подходе после заседания по апелляционной жалобе о замене российскому блогеру Алексею Навальному условного срока на реальный разъяснила претензии, предъявляемые УФСИН.

"Симоновским районным судом Москвы 2 февраля 2021 года не рассматривалось никакое уголовное дело. Было рассмотрено представление уголовно-исполнительной инспекции об отмене уголовного срока", — пояснила Фролова.

Она также отметила, что во время лечения Навального в берлинской клинике инспекция приостановила надзор за ним, но ещё до госпитализации 20 августа 2021 года блогер несколько раз нарушил условия испытательного срока. Кроме того, после выписки из медучреждения он на протяжении двух месяцев не уведомлял о своём местонахождении и не являлся на регистрацию. Фролова подчеркнула, что причины такого поведения так и остались неизвестны.

Навального могут этапировать в колонию уже сегодня

Навального могут этапировать в колонию уже сегодня

Ранее Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Напомним, 2 февраля блогеру заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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