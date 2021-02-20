Прокурор разъяснила выдвинутые Навальному претензии по делу "Ив Роше"

Она также отметила, что во время лечения Навального в берлинской клинике инспекция приостановила надзор за ним, но ещё до госпитализации 20 августа 2021 года блогер несколько раз нарушил условия испытательного срока. Кроме того, после выписки из медучреждения он на протяжении двух месяцев не уведомлял о своём местонахождении и не являлся на регистрацию. Фролова подчеркнула, что причины такого поведения так и остались неизвестны.