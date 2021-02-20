Под завалами рухнувшего фабричного цеха в Норильске находятся двое рабочих
Конструкции разбирают с осторожностью в надежде, что люди живы.
Фото © Instagram / krk.sledcom
Под завалами в месте обрушения здания цеха Норильской обогатительной фабрики находятся два человека. Об этом заявил губернатор Красноярского края Александр Усс. Он отметил, что есть надежда, что люди живы, поэтому разбор конструкций ведётся осторожно.
"Двое находятся сейчас под завалами, там работает тяжёлая техника, подаётся тепло в такой мере, как это возможно. За бортом, как принято говорить у нас, — минус 40, но разбор этих завалов ведётся достаточно осторожно с тем, чтобы не допустить обрушения. Мы не теряем надежду, что двое пострадавших, которые сейчас ещё не извлечены из-под завала, на самом деле будут живы", — цитирует РИА "Новости" главу региона.
Напомним, обрушение произошло в ночь на 20 февраля. В результате инцидента пострадало пять человек, они находятся в тяжёлом состоянии. Один человек умер в больнице. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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