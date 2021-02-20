В Кремле раскрыли, что может спровоцировать Украину на силовое решение проблемы Донбасса
Ранее в Киеве разработали пять сценариев по возвращению территорий ЛНР и ДНР.
Фото © ТАСС / Чингаев Ярослав
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военная помощь Украине со стороны США провоцирует "горячие головы" в Киеве проводить агрессивную политику в решении проблемы Донбасса. Официальный представитель Кремля указал, что Вашингтон не скрывает последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь Киеву, в частности в наращивании военного и наступательного потенциалов.
"Американцы не скрывают, они продолжают накачивать оборонный потенциал Украины. Украине никто не угрожает. Наоборот, это провоцирует эти самые горячие головы украинские, которые стоят за этими репрессиями внутренними, на проявление агрессивности, в том числе по Юго-Востоку [Украины], это не способствует стабильности и предсказуемости в сердце Европы", — сказал Песков.
Песков объяснил слова президента России Владимира Путина о том, что РФ не бросит Донбасс, несмотря ни на что. Такое заявление глава государства озвучил ранее в ходе закрытой встречи с главными редакторами российских СМИ. Напомним, что ещё в ноябре 2019 года в Киеве разработали пять сценариев по возвращению Донбасса. Их утвердили перед первой встречей лидеров "нормандской четвёрки" с участием Владимира Зеленского.
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