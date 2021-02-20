В Кремле раскрыли, что может спровоцировать Украину на силовое решение проблемы Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военная помощь Украине со стороны США провоцирует "горячие головы" в Киеве проводить агрессивную политику в решении проблемы Донбасса. Официальный представитель Кремля указал, что Вашингтон не скрывает последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь Киеву, в частности в наращивании военного и наступательного потенциалов.

"Американцы не скрывают, они продолжают накачивать оборонный потенциал Украины. Украине никто не угрожает. Наоборот, это провоцирует эти самые горячие головы украинские, которые стоят за этими репрессиями внутренними, на проявление агрессивности, в том числе по Юго-Востоку [Украины], это не способствует стабильности и предсказуемости в сердце Европы", — сказал Песков.