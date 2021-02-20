Власти Петербурга призвали пенсионеров лечиться от коронавируса в больницах

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев призвал пожилых горожан с коронавирусной инфекцией не отказываться от лечения в больнице. В беседе с газетой "Петербургский дневник" он напомнил, что по новым рекомендациям Минздрава России госпитализации с CoViD-19 и подозрением на него подлежат все пациенты из группы высокого риска.

"В первую очередь это пациенты старше 70 лет, страдающие хроническими заболеваниями (сахарный диабет, ожирение, болезни системы кровообращения). Именно у них коронавирус чаще всего протекает в тяжёлой форме, а уровень летальности, к сожалению, самый высокий", — объяснил Эргашев, добавив, что госпитализация рекомендована и пациентам старше 50 лет, которые страдают сахарным диабетом.

Вице-губернатор отметил, что свободный инфекционный коечный резерв в больницах Северной столицы на данный момент составляет более 40 процентов. Это позволяет обеспечить превентивную госпитализацию всех петербуржцев, для которых коронавирус представляет особую опасность.

Ранее Лайф писал, что в Петербурге две школьницы с коронавирусом сбежали из больницы.

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