В Госдуме оценили инициативу Минфина о предоставлении льготной ипотеки на частные дома

Там назвали данное предложение очень правильным.

Член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин в беседе с телеканалом RT прокомментировал предложение Министерства финансов РФ распространить льготную программу "Семейная ипотека под 6% годовых" на строительство частных домов.

Депутат назвал инициативу очень правильной и отметил, что в декабре прошлого года лично обращался к правительству с подобным предложением, однако, как уточнил парламентарий, оно было немного уже.

"У нас есть многодетные семьи, которым выделяются земельные участки, и там очень большая проблема с тем, что люди, получая участок и коммуникации к этому участку, не могут построить жилой дом, потому что такой целевой программы вообще не было. И я знаю, что на это предложение обратил внимание в том числе и президент. Инициатива правильная. Мы всегда выступали с тем, что индивидуальное жилищное строительство нужно поддержать. Это позволит нашим гражданам как раз построить жилые дома. Не все же хотят жить в квартирах", — сказал Березин.

Как подчеркнул парламентарий, льготная ипотека явственно показала, насколько "хорошо поддержали строительную отрасль".

"В целом строительный рынок будет хорошо работать. Самое главное, чтобы ипотека была не короткой, а длинной, как это прогнозируется сейчас — с 2021 по 2024 год, а в дальнейшем мы посмотрим. И вообще, хочу сказать, что льготная ипотека как раз и должна остаться такой. Это тот процент, который оптимален и приемлем для наших граждан", — заключил Березин.

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