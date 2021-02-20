Суд оставил без изменений приговор экс-главе Серпуховского района Подмосковья Шестуну

Московский областной суд признал законным приговор экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, которого осудили на 15 лет колонии за коррупцию.

"Суд апелляционной инстанции оставил без изменения приговор Подольского городского суда. Многочисленные нарушения норм процессуального и материального права не были оценены судом и в апелляции", — цитирует ТАСС слова адвоката Милы Сметаниной.

Напомним, Шестуна признали виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Его приговорили к 15 годам колонии, обязали выплатить штраф в размере 49 миллионов рублей и лишили права занимать руководящие должности сроком на три года. Также суд удовлетворил гражданский иск Администрации городского округа Серпухов к бывшему чиновнику на сумму 64,5 миллиона рублей.

Ранее бывшего главу Клинского района Подмосковья отправили в колонию на 15 лет за коррупцию. Установлено, что своими действиями Александр Постригань и его сообщники нанесли ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 50 миллионов рублей.

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