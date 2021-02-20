AliExpress назвал самые популярные подарки к 23 Февраля

"Технологичные" подарки к 23 Февраля стали самыми популярными у пользователей AliExpress из России. Продажи колонок, игровых консолей и смарт-часов выросли в несколько раз, говорится в исследовании компании, которое есть в распоряжении Лайфа.

Один их наиболее распространённых в 2021 году подарков на 23 Февраля — игровая консоль. Эта категория товаров в 2021 году показала трёхкратный рост объёма продаж. Чаще всего в качестве подарка на праздник россияне выбирают PlayStation 4, Nintendo Switch и Microsoft Xbox Series X. Кроме того, в 3,2 раза вырос оборот портативных колонок. По данным "AliExpress Россия", чаще всего пользователи выбирают модели от JBL и Sony.

Также покупатели часто выбирали наушники — их оборот в предпраздничные дни вырос в 2,5 раза. Наиболее популярные модели — AirPods 2 и AirPods Pro от Apple и беспроводные наушники Xiaomi Mi Basic.

Существенно — в 2,4 раза — выросли продажи смарт-часов. Самые популярные модели — от Apple: Watch SE из алюминия золотого цвета со спортивным ремешком и Watch Series 3. Также в топе у покупателей — модели от Honor и Huawei — Magic Watch 2 и Watch GT 2.

Не обделили вниманием и смартфоны — чаще всего в подарок искали модели от Xiaomi POCO X3 и POCO M3, а также Samsung Galaxy Note 10 и Honor 10 Lite 3.

Ранее стало известно, что "AliExpress Россия" запускает для покупателей опцию самовывоза из российских магазинов. Клиенты смогут забрать товар уже через несколько часов после заказа, если он есть в торговой точке. Пока эта функция тестируется.

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