"Они сейчас лопнут". Девушка из Красноярска разрыдалась, снимая, как косметолог изуродовал её губы

Простая девушка Вика из Красноярска, известная в Сети как Вика Беневолент, решила подколоть себе губы гиалуроновой кислотой и обратилась к новому косметологу. Процедура не вызывала никаких вопросов, пока рот Вики не стал опухать прямо на глазах, раздуваясь до невероятных размеров. Небольшой отёк после укола вполне ожидаем, но ситуация Вики напрочь вышла из-под контроля.

Видео © TikTok / victoria.benevolent

Она записала видео в "Тиктоке", рассказав о своей ситуации. Девушка рыдала на камеру и находилась в полной растерянности, поэтому и просила совета у подписчиков. Вика всерьёз опасалась, что губа просто лопнет и она останется изуродованной на всю жизнь. В комментариях пользователи Сети решили, что во всём виноваты аллергия и кривые руки мастера, поэтому посоветовали выпить антигистаминный препарат.

Видео © TikTok / victoria.benevolent

Но в последующих видео Вика заявила, что губа продолжает расти и болеть, несмотря на таблетки, что она уже выпила. Девушке осталось лишь сидеть и прикладывать холод к отёку в надежде, что он спадёт. Она расстроенно поделилась с подписчиками мыслью о том, что все ошибаются. Но мастер поступил вдвойне некрасиво, просто бросив её на произвол судьбы. Пользователи Сети посоветовали не снимать ролики, а обратиться к врачу, если не станет лучше.

Фото © Instagram / vi.brendi

С чего вы вообще взяли, что это привлекательно? Инфекцию, наверное, занесли. Звони в скорую Саня

Вместо того чтобы тут реветь и каждую секунду говорить, как она увеличилась, всё и так видно, лучше пойди и помоги себе, сходи в больницу! Anna

О боже, я передумала делать губы... Нинэль

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