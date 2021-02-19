"Украинская Рапунцель" полностью разделась, показав, что её 2-метровые волосы легко заменяют одежду

Внешность 36-летней Алёны Кравченко подтверждает популярные в Европе слухи о красоте славянских девушек. На фото украинская модель выглядит словно ожившая сказочная принцесса, и помогают ей в этом её роскошные светлые волосы. Алёна заботливо отращивала их на протяжении 30 лет, и теперь их длина достигает 1,8 метра, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / alenuwka_longhair

С такой непомерно длинной косой девушка не нуждается даже в одежде. Это она продемонстрировала на фото, представ перед подписчиками обнажённой. Модель стояла в углу комнаты, а рядом с ней висело уже ненужное платье. Алёна перекинула волосы вперёд, начав их расчёсывать, и объёма локонов хватило, чтобы прикрыть всё самое неприличное. Поклонники восхитились и главным атрибутом "украинской Рапунцель", и её фигурой.

Фото © Instagram / alenuwka_longhair

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Фото © Instagram / alenuwka_longhair

Благодаря своим волосам Алёне удалось завоевать сердца людей по всему миру и набрать около 53 тыс. подписчиков в "Инстаграме". Девушка утверждает, что её волосы абсолютно натуральны — и по цвету, и по длине. Алёна много времени тратит на уход за ними, но признаётся, что здесь важно не переусердствовать. Например, она нечасто моет волосы, предпочитая споласкивать их каждые три недели, — этого при такой длине хватает.

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