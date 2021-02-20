Первая медаль: российские биатлонисты выиграли бронзу чемпионата мира
Долгожданную награду добыла мужская эстафетная команда.
Сборная России по биатлону наконец-то выиграла первую награду на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке. Удачной для нашей команды стала мужская эстафета 4х7,5 км. Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов ни разу не уходили на штрафные круги, использовав всего пять дополнительных патронов.
В финале гонки россияне даже могли побороться за серебро, но шведы оказались быстрее на лыжне. Однако своё третье место наши спортсмены уже никому не отдали — есть первая медаль в предпоследний день чемпионата мира.
Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Мужчины. 4x7,5 км Эстафета
- Норвегия — 1.12.27,4 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов).
- Швеция — отставание 33,1 (0+7).
- Россия — +50,9 (0+5).
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