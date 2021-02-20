Первая медаль: российские биатлонисты выиграли бронзу чемпионата мира

Сборная России по биатлону наконец-то выиграла первую награду на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке. Удачной для нашей команды стала мужская эстафета 4х7,5 км. Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов ни разу не уходили на штрафные круги, использовав всего пять дополнительных патронов.

В финале гонки россияне даже могли побороться за серебро, но шведы оказались быстрее на лыжне. Однако своё третье место наши спортсмены уже никому не отдали — есть первая медаль в предпоследний день чемпионата мира.