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Первая медаль: российские биатлонисты выиграли бронзу чемпионата мира

Долгожданную награду добыла мужская эстафетная команда.

20 февраля 2021, 16:20
<p>Фото © <a href="https://www.tassphoto.com/ru/asset/link/14/44421053/page/1/value/AP/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AP</a> / <a href="https://www.tassphoto.com/ru/asset/link/14/44421053/page/1/value/TASS/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TASS</a> / Darko Bandic</p>

Фото © AP / TASS / Darko Bandic

Сборная России по биатлону наконец-то выиграла первую награду на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке. Удачной для нашей команды стала мужская эстафета 4х7,5 км. Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов ни разу не уходили на штрафные круги, использовав всего пять дополнительных патронов.

В финале гонки россияне даже могли побороться за серебро, но шведы оказались быстрее на лыжне. Однако своё третье место наши спортсмены уже никому не отдали — есть первая медаль в предпоследний день чемпионата мира.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Мужчины. 4x7,5 км Эстафета

  1. Норвегия — 1.12.27,4 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов).
  2. Швеция — отставание 33,1 (0+7).
  3. Россия — +50,9 (0+5).
Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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