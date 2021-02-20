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"Газпром-арена" присоединилась к акции "Я/Мы Игнат" в поддержку ветерана — видео

Ранее она была запущена в Сети.

20 февраля 2021, 16:29

Стадион "Газпром-арена" поддержал акцию "Я/Мы Игнат". Видео © LIFE

Стадион "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге присоединился к акции в поддержку ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, которого российский блогер Алексей Навальный назвал "позором страны", тем самым оклеветав.

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На информационных табло стадиона, где проходил матч 1/8 финала Кубка России по футболу между петербургским "Зенитом" и тульским "Арсеналом", была запущена бегущая строка с перечислением городов-героев, а также хештегом "ЗащитимВетеранов".

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Ранее в Сети известные актёры, режиссёры, представители бизнеса и общественных организаций присоединились к акции в поддержку ветеранов войны. В социальных сетях были опубликованы посты с хештегами "ЗащитимВетеранов" и "Я/МыИгнатАртёменко".

Напомним, что суд в Москве 20 февраля признал Навального виновным в клевете на ветерана. До этого в ходе слушания блогер отказался признать вину. На заседании 16 февраля прокурор призвала суд признать Навального виновным и взыскать с него почти миллион рублей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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