Жительница Татарстана переименовала себя в Президента России
Её мать не оценила такое решение и просит дочь вернуть имя, данное при рождении.
Фото © Telegram / Mash Iptash
В Татарстане обнаружился ещё один президент России. Это уроженка Башкирии, которая живёт в панельке в Зеленодольске. Об этом пишет телеграм-канал Mash Iptash.
В июне 2020 года 39-летнюю жительницу Татарстана Ирину охватило непреодолимое желание стать Россией — в буквальном смысле. Теперь она — Президент Россия Викторовна. Однако мать не оценила этот креатив и просит дочь вернуть имя, данное при рождении.
Как отмечает Mash Iptash, в прошлом у Ирины была семья, но она распалась, женщина переехала жить к родителям. Друзья считают, что Россию погубят вредные привычки: она постоянно курит в подъезде своего дома и нарушает общественный порядок, а недавно смолила в купе поезда Нижневартовск — Москва. Но для Президента закон неумолим: полиция, административное нарушение, а из бюджета пришлось выделить средства на уплату штрафа.
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