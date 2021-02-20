Жительница Татарстана переименовала себя в Президента России

В Татарстане обнаружился ещё один президент России. Это уроженка Башкирии, которая живёт в панельке в Зеленодольске. Об этом пишет телеграм-канал Mash Iptash.

В июне 2020 года 39-летнюю жительницу Татарстана Ирину охватило непреодолимое желание стать Россией — в буквальном смысле. Теперь она — Президент Россия Викторовна. Однако мать не оценила этот креатив и просит дочь вернуть имя, данное при рождении.

Как отмечает Mash Iptash, в прошлом у Ирины была семья, но она распалась, женщина переехала жить к родителям. Друзья считают, что Россию погубят вредные привычки: она постоянно курит в подъезде своего дома и нарушает общественный порядок, а недавно смолила в купе поезда Нижневартовск — Москва. Но для Президента закон неумолим: полиция, административное нарушение, а из бюджета пришлось выделить средства на уплату штрафа.

Ранее Лайф рассказывал, как американки переоделись в старушек, чтобы вне очереди привиться от ковида.

Авторы