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Жительница Татарстана переименовала себя в Президента России

Её мать не оценила такое решение и просит дочь вернуть имя, данное при рождении.

20 февраля 2021, 16:17
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mash_iptash" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash Iptash</a></p>

Фото © Telegram / Mash Iptash

В Татарстане обнаружился ещё один президент России. Это уроженка Башкирии, которая живёт в панельке в Зеленодольске. Об этом пишет телеграм-канал Mash Iptash.

В июне 2020 года 39-летнюю жительницу Татарстана Ирину охватило непреодолимое желание стать Россией — в буквальном смысле. Теперь она — Президент Россия Викторовна. Однако мать не оценила этот креатив и просит дочь вернуть имя, данное при рождении.

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Как отмечает Mash Iptash, в прошлом у Ирины была семья, но она распалась, женщина переехала жить к родителям. Друзья считают, что Россию погубят вредные привычки: она постоянно курит в подъезде своего дома и нарушает общественный порядок, а недавно смолила в купе поезда Нижневартовск — Москва. Но для Президента закон неумолим: полиция, административное нарушение, а из бюджета пришлось выделить средства на уплату штрафа.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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