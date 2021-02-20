Вирусолог прокомментировал выявление в России первых в мире случаев заражения птичьим гриппом H5N8

Выявленные случаи птичьего гриппа у семи сотрудников птицефабрики на юге России заставляют внимательно отнестись к ситуации, но только без разжигания каких-либо "страстей" вокруг этого, считает главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев.

"Нужно очень внимательно за этим наблюдать, чтобы действительно выяснить, имеет ли место возможность передачи этого возбудителя от человека к человеку. Возбудитель может передаваться, но вызывать формирование скрытого инфицирования — это одно дело. Когда он является возбудителем клинических признаков болезни, это уже совсем другое", — рассказал специалист в беседе с RT.

Зуев считает, что эти случаи заражения могли произойти из-за того, что у возбудителя "прошли какие-то изменения в структуре генома или в структуре белка, которые позволили ему соединяться с рецепторами клетки человека". Однако, как отметил профессор, пока рано делать выводы, поскольку ещё нет результатов молекулярно-биологических исследований.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у семи работников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп. По её словам, инфекция передаётся от птицы к человеку, от человека к человеку — пока нет. Данные о заражении людей птичьим гриппом российская сторона направила в ВОЗ.

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