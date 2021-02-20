В Подмосковье обезвредили банду, причастную к десятку убийств в нескольких регионах России — видео

Сотрудники МВД России совместно с коллегами из ФСБ обезвредили вооружённую группу, участники которой подозреваются в совершении серии убийств.

"В ходе оперативной работы полицейскими установлены личности 12 фигурантов, которые могут быть причастны к десяти убийствам на территории Сергиево-Посадского района Московской области, а также в Костромской и Ярославской областях, имевшим место с 2000 по 2019 год. При совершении противоправных деяний злоумышленники использовали огнестрельное оружие", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что полицейские задержали предполагаемого организатора и семерых участников банды. Во время обысков у них изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. По данным Следственного комитета России, возбуждены уголовные дела по статьям о создании, руководстве и участии в банде, убийстве, незаконном обороте и изготовлении оружия. Ведутся поиски остальных участников банды.

Ранее ФСБ задержала двух членов банды Басаева, принимавших участие в нападении на Дагестан в 1999 году. По данным СК, в середине июля 1999 года они добровольно вступили в состав вооружённого формирования и впоследствии принимали активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории Дагестана.

Авторы