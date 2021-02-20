Зеленский утвердил санкции против Медведчука и пяти россиян
Ограничительные меры будут действовать в течение трёх лет.
Фото © Zuma / ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил введение санкций в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе россиян. Среди тех, кто попал под ограничительные меры, — глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — сообщается на сайте Офиса Президента Украины.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии назвали санкции против политика спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе — россияне.
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