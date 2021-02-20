Зеленский утвердил санкции против Медведчука и пяти россиян

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил введение санкций в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе россиян. Среди тех, кто попал под ограничительные меры, — глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.