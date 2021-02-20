Химик усомнился в биологической склонности людей к дневному сну

Исследователи Массачусетской больницы общего профиля совместно с коллегами из Университета Мурсии в Испании выявили гены, которые предопределяют расположенность человека к дневному сну. Результаты исследования опубликованы в издании Nature Communications. Кандидат химических наук и доцент НИТУ "МИСиС" Георгий Фролов усомнился в биологической склонности к сновидениям в дневное время суток, а также в корректности данного эксперимента. Своё мнение эксперт объяснил Лайфу.

Чтобы выяснить, какие генетические механизмы влияют на частоту дневного сна, учёные проанализировали данные об образе жизни, параметры организма, образцы крови, мочи и ДНК 452 633 добровольцев. Участников исследования спросили, как часто они спят днём, а затем сравнили варианты различных генов между категориями "никогда/редко", "иногда" и "часто". В результате было обнаружено 123 участка генома, которые связаны с дневным сном.

При этом значительное число генов, связанных с этим параметром, уже известны науке и играют доказанную роль в механизме сна. Таким образом, можно сказать, что склонность к дневному сну обусловлена биологически, утверждают специалисты. Кроме того, анализ полученных данных показал, что люди, предпочитающие длительный дневной сон, имеют повышенное артериальное давление и больший объём талии.

"На мой взгляд, в исследовании неправильно определены причинно-следственные связи и выборка. Она взята не совсем верно: нужно разделять тех, кто ведёт активный образ жизни, а кто — нет, это разные категории людей. Причём деление должно быть не только по возрасту", — сказал Фролов.

По словам химика, дневной сон связан у многих людей с образом жизни. Если у человека есть возможность поспать днём или просто отдохнуть, организм переходит в состояние дрёмы и постепенно начинает перестраиваться. В этом случае вещества, которые должны расходоваться в дневное время, начинают накапливаться в виде жировых отложений. В свою очередь углеводы и жиры откладываются в сосудах, создавая повышенное давление.

"Получается, многое зависит от образа жизни человека, и если у него нет возможности спать днём, то и организм не будет перестраиваться и накапливать жировые отложения. Значит, не сон зависит от определённых генов, а, скорее, гены модифицируются в зависимости от конкретного образа жизни", — пояснил эксперт.

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