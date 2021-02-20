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Категорий: 18

В России разработали порядок доставления пьяных в вытрезвители

Создавать учреждения будут региональные власти.

20 февраля 2021, 18:12
<p>Фото © ТАСС / Веленгурин Владимир</p>

Фото © ТАСС / Веленгурин Владимир

Российское Министерство внутренних дел завершило разработку порядка доставления граждан, находящихся в алкогольном опьянении, в медицинские вытрезвители либо в подразделения полиции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на проект приказа.

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"Необходимость разработки проекта приказа МВД России обусловлена внесением изменений в федеральный закон от 7 февраля 2011 года "О полиции" в части наделения сотрудников полиции правом доставлять лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в специализированные организации в случаях, предусмотренных этим законом", — говорится в документе.

Также сообщается, что проект включает нормы, согласно которым сотрудники полиции должны оказывать помощь нетрезвым гражданам, если они находятся в общественных местах и утратили "способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться".

Россияне смогут отправлять в вытрезвители своих пьяных гостей

Россияне смогут отправлять в вытрезвители своих пьяных гостей

В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей в стране. Стоит отметить, что правила организации деятельности таких специализированных учреждений, включая виды помощи, будут утверждаться сразу несколькими ведомствами: Минздравом, Минтрудом и МВД.

Напомним, инициативу восстановить систему вытрезвителей в России сначала поддержал Минздрав. Однако в ведомстве отметили, что проблему нужно решить общими усилиями, а не только силами системы здравоохранения. В связи с этим к проекту подключили полицию. Также Лайф сообщал, что Госдума приняла закон, наделяющий регионы и муниципалитеты правом создавать вытрезвители.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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