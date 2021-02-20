В Египте заявили, что решение о возвращении россиян на курорты ещё не принято

Власти Египта не принимали официальных решений о возвращении российских туристов на курорты страны. Об этом сообщил министр туризма и древностей арабской республики Халед аль-Анани. Он совершил инспекционную поездку в аэропорт Хургады вместе с министром гражданской авиации Мухаммедом Манаром Инаби.

"Разговоры о том, что российский туризм возвращается в Египет, — это не более чем газетные разговоры. Никакого решения на этот счёт пока принято не было", — цитирует министра издание Al-Balad.

Министр гражданской авиации отметил, что данные рассуждения "являются не чем иным, как запросом одной из российских авиакомпаний" на разрешение организации полётов, а это обычная практика перед началом нового сезона.

Ранее о возобновлении чартерного авиасообщения между городами РФ и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады сообщали СМИ со ссылкой на Министерство гражданской авиации Египта. В Росавиации не подтвердили эту информацию.

Напомним, авиасообщение с Шарм-эль-Шейхом и Хургадой было прекращено в 2015 году после авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Самолёт компании "Когалымавиа" с 217 пассажирами и семью членами экипажа на борту потерпел крушение. Никто не выжил. В России признали случившееся терактом.

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