В Египте заявили, что решение о возвращении россиян на курорты ещё не принято
Рассуждения на тему были вызваны запросом одной из российских авиакомпаний на разрешение организации полётов.
Фото © Pixabay
Власти Египта не принимали официальных решений о возвращении российских туристов на курорты страны. Об этом сообщил министр туризма и древностей арабской республики Халед аль-Анани. Он совершил инспекционную поездку в аэропорт Хургады вместе с министром гражданской авиации Мухаммедом Манаром Инаби.
"Разговоры о том, что российский туризм возвращается в Египет, — это не более чем газетные разговоры. Никакого решения на этот счёт пока принято не было", — цитирует министра издание Al-Balad.
Министр гражданской авиации отметил, что данные рассуждения "являются не чем иным, как запросом одной из российских авиакомпаний" на разрешение организации полётов, а это обычная практика перед началом нового сезона.
Ранее о возобновлении чартерного авиасообщения между городами РФ и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады сообщали СМИ со ссылкой на Министерство гражданской авиации Египта. В Росавиации не подтвердили эту информацию.
Напомним, авиасообщение с Шарм-эль-Шейхом и Хургадой было прекращено в 2015 году после авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Самолёт компании "Когалымавиа" с 217 пассажирами и семью членами экипажа на борту потерпел крушение. Никто не выжил. В России признали случившееся терактом.
Лента новостей
Выбор редакции
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте
Жительница Татарстана переименовала себя в Президента России
"Путин переживёт": французы посмеялись над отказом Байдена приглашать Россию в G8
Химик усомнился в биологической склонности людей к дневному сну
В России разработали порядок доставления пьяных в вытрезвители
Комментариев: 0