Кузнец из Челябинска пристыдил обнаглевшую молодёжь за сравнение работяг с нищебродами — видео

Видео © Instagram / ivan_vysochanskiy

Рабочий из Челябинска Иван Высочанский опубликовал видео на своей странице в "Инстаграме", в котором обратился к молодому поколению. Мужчина работает кузнецом на заводе, и ему надоело терпеть насмешки в свой адрес. С его слов, работяг приравнивают к нищебродам.

"Пока работают заводы, пока на них трудятся токари, кузнецы, слесари и другие специалисты, пока жива металлургическая промышленность, вы, имеющие иные цели в жизни, можете спать спокойно. Потому что делаются танки, куются коленвалы для подводных лодок и российское вооружение не стоит на месте. И пока есть рабочий класс, вы можете становиться блогерами, идти к своим собственным целям в жизни", — сказал Иван в своём видеообращении.

Мужчине обидно, что для молодого поколения быть работником какого-то предприятия нынче не модно. При этом он отметил, что вся техника и прочая электроника, которыми молодёжь пользуется в своей жизни, сделана руками простых рабочих.

В комментариях под видеороликом люди завалили Ивана словами поддержки и благодарности. "От души сказал, всё по делу", "У вас достойная работа, трудная, мужская. Спасибо за ваш труд!", "Золотые слова! Глубокая мысль!", "Рабочий класс, конечно, недооценивают от слова совсем... времена такие" — написали пользователи Сети, призвав челябинского кузнеца не обращать внимания на хейтеров.

Ранее Лайф писал, что пожарный из Ростова стал блогером-миллионником. Мужчина рассказывает подписчикам о тех, кто ежедневно рискует своими жизнями, а идеи для новых роликов ему "подкидывает" восьмилетний сын.

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