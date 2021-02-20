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Появилось фото гранаты, которую повесили на дверь российской актрисе

Судя по конструкции, снаряд должен был рвануть при открытии двери изнутри.

20 февраля 2021, 17:39
<p>Виктория Вяткина. Фото<strong style="font-weight: bold;"> </strong>© Соцсети</p>

Виктория Вяткина. Фото © Соцсети

Телеканал "360" опубликовал фотографию, сделанную на месте обнаружения гранаты на двери квартиры в Питере. Устройство было прикреплено на входе в жилище актрисы Театра музыкальной комедии Виктории Вяткиной.

Фото © Телеканал "360"

Фото © Телеканал "360"

На снимке видно, что гранату приклеили к входной двери артистки обычным скотчем. Полипропиленовая нить, к которой также прилеплен скотч, идёт от чеки. Судя по конструкции, снаряд должен был рвануть при открытии двери изнутри. Артистка вызвала полицию, и вскоре выяснилось, что граната не боевая, а страйкбольная. При попытке снять боеприпас он сдетонировал и облил присутствовавших краской.

Россиянин решил похвастаться гранатой другу в День влюблённых и лишился пальцев

Россиянин решил похвастаться гранатой другу в День влюблённых и лишился пальцев

Ранее Лайф сообщал, что полицейские нашли и задержали злоумышленников. Одному из них 24 года, второму — 21 год. Молодых людей оставили под подпиской о невыезде.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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