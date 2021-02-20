Появилось фото гранаты, которую повесили на дверь российской актрисе

Телеканал "360" опубликовал фотографию, сделанную на месте обнаружения гранаты на двери квартиры в Питере. Устройство было прикреплено на входе в жилище актрисы Театра музыкальной комедии Виктории Вяткиной.

На снимке видно, что гранату приклеили к входной двери артистки обычным скотчем. Полипропиленовая нить, к которой также прилеплен скотч, идёт от чеки. Судя по конструкции, снаряд должен был рвануть при открытии двери изнутри. Артистка вызвала полицию, и вскоре выяснилось, что граната не боевая, а страйкбольная. При попытке снять боеприпас он сдетонировал и облил присутствовавших краской.