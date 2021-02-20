Защита Навального обжалует приговор суда по делу о клевете на ветерана

Защита Алексея Навального, которого суд признал виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, намерена обжаловать приговор.

"Естественно, мы будем обжаловать приговор", — сказали юристы блогера по итогам заседания в Бабушкинском суде Москвы.

Как уточнили адвокаты, приговора по делу на руках нет ни у них самих, ни у представителей СИЗО. Документ сторона защиты получит в течение пяти дней.

Напомним, Алексей Навальный в прошлом году опубликовал видео с ветераном ВОВ Игнатом Артёменко и назвал его "продажным холуём и позором страны". По просьбе члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесло делом занялся Следственный комитет. Позже прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. На втором заседании, 16 февраля, прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей.

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