Суд направил на проверку в СК материалы об оскорблениях Навальным судьи, прокурора и ветерана

Судья по итогам заседаний направляет в Следственный комитет России материалы для проверки об оскорблениях российским блогером Алексеем Навальным судьи, прокурора и ветерана Игната Артёменко на процессе по делу о клевете на последнего.

"Удовлетворить ходатайство прокуратуры, выделить высказывания Навального из материалов настоящего дела и направить в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве для проверки и дачи правовой оценки", — цитирует ТАСС постановление судьи Веры Акимовой.

Ранее суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана. Напомним, что блогер в прошлом году опубликовал видео с ветераном ВОВ Игнатом Артёменко и назвал его "продажным холуём и позором страны".

Также сегодня состоялось заседание по другому делу: Мосгорсуд рассматривал апелляцию защиты блогера на замену условного срока на реальный по делу "Ив Роше". В итоге суд признал это решение законным, при этом срок наказания сократили на полтора месяца.

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