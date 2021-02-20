Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На Ставрополье фура снесла машину с полицейскими, стоявшую на обочине — видео

Всё произошло в момент общения стражей порядка с женщиной, которой они остановились помочь.

20 февраля 2021, 16:45

Видео © Соцсети

В Ставропольском крае водитель сбил стоявшую на обочине полицейскую машину, внутри которой находились сотрудники ДПС. Они остановились, чтобы помочь женщине-водителю устранить техническую неисправность автомобиля.

"В Андроповском районе грузовой автомобиль под управлением 30-летнего мужчины протаранил стоявший на обочине служебный автомобиль сотрудников ДПС ОСБ дорожно-патрульной службы ГИБДД города Ессентуки ГУ МВД России по Ставропольскому краю и легковой автомобиль марки NissanTiida, — сообщили в СУ СКР по региону.

Водитель "газели" заживо сгорел при столкновении с фурой под Екатеринбургом

Водитель "газели" заживо сгорел при столкновении с фурой под Екатеринбургом

В результате двое сотрудников ДПС были доставлены в больницу с различными травмами, женщина от госпитализации отказалась. Сообщается, что по факту ДТП организована следственная проверка. Сотрудники СК установят обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение.

Ранее в подмосковных Химках грузовик врезался в автобус с врачами. Предварительно, в результате ДТП погиб водитель грузовика, среди медиков пострадавших нет. Всего в автобусе ехало около 40 человек.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На Ставрополье 11-летняя девочка утонула в озере, по которому гуляла со своей подругой — видео

вчера в 23:07

В подмосковных Химках грузовик врезался в автобус с врачами

сегодня в 14:21

В Подмосковье обезвредили банду, причастную к десятку убийств в нескольких регионах России — видео

сегодня в 15:52

Суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана

сегодня в 16:36

"Газпром-арена" присоединилась к акции "Я/Мы Игнат" в поддержку ветерана — видео

сегодня в 16:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1