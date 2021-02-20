На Ставрополье фура снесла машину с полицейскими, стоявшую на обочине — видео
Всё произошло в момент общения стражей порядка с женщиной, которой они остановились помочь.
Видео © Соцсети
В Ставропольском крае водитель сбил стоявшую на обочине полицейскую машину, внутри которой находились сотрудники ДПС. Они остановились, чтобы помочь женщине-водителю устранить техническую неисправность автомобиля.
"В Андроповском районе грузовой автомобиль под управлением 30-летнего мужчины протаранил стоявший на обочине служебный автомобиль сотрудников ДПС ОСБ дорожно-патрульной службы ГИБДД города Ессентуки ГУ МВД России по Ставропольскому краю и легковой автомобиль марки NissanTiida, — сообщили в СУ СКР по региону.
В результате двое сотрудников ДПС были доставлены в больницу с различными травмами, женщина от госпитализации отказалась. Сообщается, что по факту ДТП организована следственная проверка. Сотрудники СК установят обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение.
Ранее в подмосковных Химках грузовик врезался в автобус с врачами. Предварительно, в результате ДТП погиб водитель грузовика, среди медиков пострадавших нет. Всего в автобусе ехало около 40 человек.
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