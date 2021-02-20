Суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана

Суд оштрафовал Алексея Навального, признанного виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Согласно вердикту, блогер должен выплатить 850 тысяч рублей, при этом гособвинение настаивало на большей сумме — 950 тысяч.

Установлено, что слова Навального "носили оскорбительный и клеветнический характер". Суд пришёл к выводу, что вина блогера доказана показаниями самого потерпевшего, его внука и других свидетелей. Приговор также учитывает результаты экспертизы лингвиста со стороны обвинения. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение десяти дней.

Напомним, Алексей Навальный в прошлом году опубликовал видео с ветераном ВОВ Игнатом Артёменко и назвал его "продажным холуём и позором страны". По просьбе члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесло делом занялся Следственный комитет. Позже прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. На втором заседании, 16 февраля, прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей.

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