Суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана
Согласно решению, слова и действия блогера носили оскорбительный характер.
Фото © LIFE
Суд оштрафовал Алексея Навального, признанного виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Согласно вердикту, блогер должен выплатить 850 тысяч рублей, при этом гособвинение настаивало на большей сумме — 950 тысяч.
Установлено, что слова Навального "носили оскорбительный и клеветнический характер". Суд пришёл к выводу, что вина блогера доказана показаниями самого потерпевшего, его внука и других свидетелей. Приговор также учитывает результаты экспертизы лингвиста со стороны обвинения. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение десяти дней.
Напомним, Алексей Навальный в прошлом году опубликовал видео с ветераном ВОВ Игнатом Артёменко и назвал его "продажным холуём и позором страны". По просьбе члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесло делом занялся Следственный комитет. Позже прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. На втором заседании, 16 февраля, прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей.
Выбор редакции
Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана
В Кремле оценили возможность влияния приговора Навальному на политическую ситуацию в стране
"Газпром-арена" присоединилась к акции "Я/Мы Игнат" в поддержку ветерана — видео
На Ставрополье фура снесла машину с полицейскими, стоявшую на обочине — видео
Зеленский утвердил санкции против Медведчука и пяти россиян
Комментариев: 0