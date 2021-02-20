Гифку-мем с котом на радуге продали за $590 тысяч на аукционе цифрового искусства

Гифку-мем Nyan Cat, на которой изображён кот, несущийся на радуге, в честь десятилетия изображения продали за 300 единиц Ethereum (около 590 тысяч долларов) на криптографической платформе Foundation. У мема будет один владелец, больше проводить аукционы не планируется, пишет The Vergе.

"This has been a life-changing experience." — @PRguitarman, creator of @NyanCat



Nyan Cat has found a new owner for 300 $ETH (~$590,000 USD). 🐈🌈



Welcome to the new creative economy. 🌐 https://t.co/gf8JHi1OEW — Foundation (@withFND) February 19, 2021

Отмечается, что специально для этого автор Крисс Торрес отрисовал гифку в лучшем качестве. Торги на аукционе начались со ставки в три единицы Ethereum, что примерно равно шести тысячам долларов.

Торрес назвал улучшенную версию изображения криптоискусством. Автор убрал из анимации звезду, которая казалась ему лишней. Он считает, что новая версия "вышла очень хорошо". Подобные работы начали продавать на разных виртуальных площадках для коллекционеров цифрового искусства.

Анимация с котиком была создана в 2011 году. Изображение стало вирусным, а ролик с гифкой набрал на YouTube 185 миллионов просмотров.

Авторы