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Гифку-мем с котом на радуге продали за $590 тысяч на аукционе цифрового искусства

Автор специально отрисовал её в лучшем качестве.

20 февраля 2021, 17:14

Гифку-мем Nyan Cat, на которой изображён кот, несущийся на радуге, в честь десятилетия изображения продали за 300 единиц Ethereum (около 590 тысяч долларов) на криптографической платформе Foundation. У мема будет один владелец, больше проводить аукционы не планируется, пишет The Vergе.

Отмечается, что специально для этого автор Крисс Торрес отрисовал гифку в лучшем качестве. Торги на аукционе начались со ставки в три единицы Ethereum, что примерно равно шести тысячам долларов.

Торрес назвал улучшенную версию изображения криптоискусством. Автор убрал из анимации звезду, которая казалась ему лишней. Он считает, что новая версия "вышла очень хорошо". Подобные работы начали продавать на разных виртуальных площадках для коллекционеров цифрового искусства.

Стульчак от унитаза Гитлера выставили на аукцион за пять тысяч долларов

Стульчак от унитаза Гитлера выставили на аукцион за пять тысяч долларов

Анимация с котиком была создана в 2011 году. Изображение стало вирусным, а ролик с гифкой набрал на YouTube 185 миллионов просмотров.

Ранее Лайф рассказывал, что в США выставили на аукцион помаду-пистолет, зонт-шприц и другое оружие "советских шпионов".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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