Прокурор назвала наказание Навальному по делу о клевете на ветерана слишком мягким

Прокурор комментирует решение суда по делу Навального о клевете на ветерана. Видео © LIFE

Прокурор Екатерина Фролова считает наказание Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана ВОВ слишком мягким. Об этом она сообщила журналистам после заседания в Бабушкинском суде Москвы. Напомним, блогер был признан виновным в клевете на Игната Артёменко и оштрафован на 850 тысяч рублей.

"Суд признал Навального виновным и назначил ему штраф в доход государства. Указанное наказание соответствует санкции статьи, однако по сравнению с новой нормой закона, вступившей в силу 30 декабря 2020 года, является чрезмерно мягким. Новая норма предусматривает максимальное наказание за клевету с использованием сети Интернет в виде двух лет лишения свободы", — указала Фролова.

По словам прокурора, Навальный принципиально дискредитирует победу страны в Великой Отечественной войне. Кроме того, блогер подрывает принципы многонациональной родины. Фролова не ответила на вопрос о том, будет ли обжаловать приговор суда.

Напомним, Алексей Навальный в прошлом году опубликовал видео с ветераном ВОВ Игнатом Артёменко, в котором назвал его продажным холуём и позором страны. По просьбе члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесло делом занялся Следственный комитет. Позже прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. На втором заседании, 16 февраля, прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей.

Авторы