WhatsApp "накажет" пользователей, которые не примут новые правила мессенджера

Популярный мессенджер "Вотсап" усложнит жизнь тем пользователям, которые не ознакомятся с информацией о запланированном обновлении конфиденциальности и не примут новые правила. Об этом со ссылкой на письмо, направленное мессенджером одной из компаний-партнёров, сообщает TechCrunch.

Новая политика "Вотсапа" заключается в том, что мессенджер будет обмениваться собираемыми данными с "Фейсбуком". Пока пользователи "Вотсапа" могут игнорировать баннер с новыми условиями конфиденциальности, согласно которым данные о номере телефона юзера будут переданы соцсети. Но эта возможность сохранится лишь до 15 мая. Отмечается, что правила должны были вступить в силу ещё 8 февраля, но из-за критики пользователей мессенджер отложил их введение до весны.

В компании отметили, что в случае, если пользователи не примут условия и после указанной даты, "в течение короткого времени" они продолжат получать звонки и уведомления, но уже не смогут читать или отправлять сообщения из приложения. Под "коротким временем" подразумевается несколько недель.

Однако на этом "Вотсап" не остановится. Так, если вышеописанных мер будет недостаточно, чтобы пользователь принял новые условия сервиса, то через 120 дней мессенджер имеет право полностью удалить его учётную запись, которая с этого момента будет считаться неактивной.

А ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о новой функции в мессенджере — переносе на его платформу переписок пользователей из других приложений, в том числе из "Вотсапа".

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