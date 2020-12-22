Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 декабря 2020, 10:38

Госдума проголосовала за возрождение вытрезвителей в России

Фото © ТАСС / Веленгурин Владимир

Фото © ТАСС / Веленгурин Владимир

Это будет полномочие регионов, но правила работы таких специализированных организаций и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне — совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД.

Госдума приняла закон, наделяющий регионы и муниципалитеты правом создавать вытрезвители. Документом вводится система правоотношений в регионах и муниципалитетах по организации работы таких учреждений. Также не запрещается создавать их на принципах партнёрства с различными частными организациями.

Приют падших. Для чего в России собираются возродить вытрезвители
Приют падших. Для чего в России собираются возродить вытрезвители

Проектом закона предлагается закрепить за регионами полномочия по оказанию помощи тем, "кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке". Одним из соавторов законопроекта выступил председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Сейчас в части субъектов нашей страны уже есть медицинские вытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства. Поправки призваны исправить эту ошибку, — приводит его комментарий сайт нижней палаты.

Россияне смогут отправлять в вытрезвители своих пьяных гостей
Россияне смогут отправлять в вытрезвители своих пьяных гостей

Напомним, что инициативу восстановить систему вытрезвителей в России поддержал Минздрав. Однако в ведомстве отметили, что проблему нужно решить общими усилиями, а не только силами системы здравоохранения. В связи с этим к проекту подключили полицию.

BannerImage
Марина Калегина
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar