Госдума проголосовала за возрождение вытрезвителей в России

Это будет полномочие регионов, но правила работы таких специализированных организаций и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне — совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД.

Госдума приняла закон, наделяющий регионы и муниципалитеты правом создавать вытрезвители. Документом вводится система правоотношений в регионах и муниципалитетах по организации работы таких учреждений. Также не запрещается создавать их на принципах партнёрства с различными частными организациями.

Проектом закона предлагается закрепить за регионами полномочия по оказанию помощи тем, "кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке". Одним из соавторов законопроекта выступил председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

— Сейчас в части субъектов нашей страны уже есть медицинские вытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства. Поправки призваны исправить эту ошибку, — приводит его комментарий сайт нижней палаты.