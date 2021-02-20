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"Путин переживёт": французы посмеялись над отказом Байдена приглашать Россию в G8

"Русофобия американцев одержима и опасна", — считают европейцы.

20 февраля 2021, 17:58
<p>Фото © AP / TASS</p>

Фото © AP / TASS

Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли отказ лидера США Джо Байдена пригласить Россию для участия в саммите формата Группы восьми G8, пишет РИА "Новости".

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По мнению читателей, таким единоличным решением Вашингтон унижает остальных участников саммита. Кроме того, некоторые комментаторы считают, что Соединённые Штаты решили оправдать подобным шагом огромный бюджет Пентагона. Вместе с тем многие отметили важность для Москвы саммита G20, в отличие от G8.

"По какому праву только американцы навязывают такое решение?", "Русофобия американцев одержима и опасна. Им во что бы то ни стало необходим враг, чтобы оправдать огромные бюджеты Пентагона", "Путин это переживёт… G7 имеет значение только для тех, кто в ней участвует", — написали пользователи Сети, комментируя новость.

Напомним, накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что новая администрация США не будет выступать с предложением восстановить формат G8 с участием России. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва не стремится попасть в "Большую семёрку", поскольку полностью удовлетворена эффективностью формата "Большой двадцатки".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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