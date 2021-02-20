"Путин переживёт": французы посмеялись над отказом Байдена приглашать Россию в G8

По мнению читателей, таким единоличным решением Вашингтон унижает остальных участников саммита. Кроме того, некоторые комментаторы считают, что Соединённые Штаты решили оправдать подобным шагом огромный бюджет Пентагона. Вместе с тем многие отметили важность для Москвы саммита G20, в отличие от G8.

"По какому праву только американцы навязывают такое решение?", "Русофобия американцев одержима и опасна. Им во что бы то ни стало необходим враг, чтобы оправдать огромные бюджеты Пентагона", "Путин это переживёт… G7 имеет значение только для тех, кто в ней участвует", — написали пользователи Сети, комментируя новость.