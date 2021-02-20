"Путин переживёт": французы посмеялись над отказом Байдена приглашать Россию в G8
"Русофобия американцев одержима и опасна", — считают европейцы.
Фото © AP / TASS
Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли отказ лидера США Джо Байдена пригласить Россию для участия в саммите формата Группы восьми G8, пишет РИА "Новости".
По мнению читателей, таким единоличным решением Вашингтон унижает остальных участников саммита. Кроме того, некоторые комментаторы считают, что Соединённые Штаты решили оправдать подобным шагом огромный бюджет Пентагона. Вместе с тем многие отметили важность для Москвы саммита G20, в отличие от G8.
"По какому праву только американцы навязывают такое решение?", "Русофобия американцев одержима и опасна. Им во что бы то ни стало необходим враг, чтобы оправдать огромные бюджеты Пентагона", "Путин это переживёт… G7 имеет значение только для тех, кто в ней участвует", — написали пользователи Сети, комментируя новость.
Напомним, накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что новая администрация США не будет выступать с предложением восстановить формат G8 с участием России. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва не стремится попасть в "Большую семёрку", поскольку полностью удовлетворена эффективностью формата "Большой двадцатки".
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