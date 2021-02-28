В Госдуме предложили запретить вылов морских млекопитающих для океанариумов и дельфинариев

Депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб разработала законопроект, по которому предлагается запретить в стране вылов морских млекопитающих, в том числе в культурно-просветительских целях. Документ готовится к первому чтению в нижней палате парламента, пишут "Известия".

По словам автора идеи, вылов этих животных уже запрещён во многих странах по морально-этическим соображениям, а лечебный эффект дельфинотерапии "не подтверждается учёным сообществом", при этом потребность дельфинариев в млекопитающих способствует браконьерству.

"Некоторые ситуации абсурдны: дельфинарий заказывает браконьерам вылов животного, государственные органы изымают его, а затем передают "на ответственное хранение" дельфинарию-заказчику, добиться реабилитации животных от которого практически невозможно", — уточнила парламентарий.

Кроме того, Бессараб считает, что принятие законопроекта о запрете вылова морских млекопитающих со временем фактически приведёт к закрытию дельфинариев. Многих животных уже нельзя реабилитировать, поэтому такие учреждения не исчезнут сразу, но пополнять их будет нельзя.

Член комиссии Ассоциации юристов России (АЮР) по экологии и окружающей среде Мария Спиридонова поведала, что на сегодня возможны две ситуации незаконного вылова.

"Первый вариант — когда дельфинарий или океанариум заказал вылов у уполномоченной организации в учебных и культурно-просветительских целях, но эта организация нарушила требования. Например, выловила китовых с детёнышами или самок с явными признаками беременности. Второй вариант — это заказ вылова у откровенных браконьеров", — пояснила она, отметив, что в обоих случаях животных нужно изъять и вернуть в привычную среду обитания.

Добавим, что за счёт вылова животных пополняются не только российские океанариумы и дельфинарии. Их продают и в другие страны, в частности в Китай и США. По данным издания, в профильном Комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды инициативу Бессараб оценивают положительно и отмечают, что это может пойти на пользу природе.

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