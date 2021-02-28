Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Госдуме предложили запретить вылов морских млекопитающих для океанариумов и дельфинариев

Подобные ограничения действуют уже во многих странах мира.

28 февраля 2021, 01:23
<p>Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий</p>

Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб разработала законопроект, по которому предлагается запретить в стране вылов морских млекопитающих, в том числе в культурно-просветительских целях. Документ готовится к первому чтению в нижней палате парламента, пишут "Известия".

По словам автора идеи, вылов этих животных уже запрещён во многих странах по морально-этическим соображениям, а лечебный эффект дельфинотерапии "не подтверждается учёным сообществом", при этом потребность дельфинариев в млекопитающих способствует браконьерству.

"Некоторые ситуации абсурдны: дельфинарий заказывает браконьерам вылов животного, государственные органы изымают его, а затем передают "на ответственное хранение" дельфинарию-заказчику, добиться реабилитации животных от которого практически невозможно", — уточнила парламентарий.

Кроме того, Бессараб считает, что принятие законопроекта о запрете вылова морских млекопитающих со временем фактически приведёт к закрытию дельфинариев. Многих животных уже нельзя реабилитировать, поэтому такие учреждения не исчезнут сразу, но пополнять их будет нельзя.

Леди Гаге вернули её похищенных собак

Леди Гаге вернули её похищенных собак

Член комиссии Ассоциации юристов России (АЮР) по экологии и окружающей среде Мария Спиридонова поведала, что на сегодня возможны две ситуации незаконного вылова.

"Первый вариант — когда дельфинарий или океанариум заказал вылов у уполномоченной организации в учебных и культурно-просветительских целях, но эта организация нарушила требования. Например, выловила китовых с детёнышами или самок с явными признаками беременности. Второй вариант — это заказ вылова у откровенных браконьеров", — пояснила она, отметив, что в обоих случаях животных нужно изъять и вернуть в привычную среду обитания.

Добавим, что за счёт вылова животных пополняются не только российские океанариумы и дельфинарии. Их продают и в другие страны, в частности в Китай и США. По данным издания, в профильном Комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды инициативу Бессараб оценивают положительно и отмечают, что это может пойти на пользу природе.

Австралиец встретил сумчатых волков, которые давно вымерли, и готов предъявить доказательства

Австралиец встретил сумчатых волков, которые давно вымерли, и готов предъявить доказательства

Ранее сообщалось, что спасавшаяся от волков косуля застряла на льду Байкала. Вызволять животное пришлось лесничим.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1