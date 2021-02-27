Австралиец встретил сумчатых волков, которые давно вымерли, и готов предъявить доказательства

Австралиец Нил Уотерс, увлекающийся исследованием фауны острова Тасмания, утверждает, что встретил семью из трёх сумчатых волков и у него есть их фотографии, сообщает Daily Mail. В последний раз этих животных видели в 1936 году, а 35 лет назад они были официально объявлены вымершими. Видео с сенсационным заявлением Уотерс опубликовал на своём YouTube-канале. Ролик набрал около 300 тысяч просмотров.

Нил Уотерс. Скриншот видео: YouTube / Thylacine Awareness Group of Australia

Уотерс пообещал в ближайшее время опубликовать снимки, а пока направил их на экспертизу в Тасманский музей и художественную галерею (TMAG) — ведущую природоохранную и культурную организацию острова. Он уверен, что сумчатых волков из вымерших нужно перевести в разряд находящихся под угрозой исчезновения.

Теперь мы точно знаем, что, по крайней мере, три особи живут на северо-востоке Тасмании. Поздравляем всех, мы сделали это! Нил Уотерс

Сумчатые волки в зоопарке Нью-Йорка, 1902 год. Фото © Wikimedia Commons / Baker / E.J. Keller

Впрочем, эксперты уверены, что радоваться рано. По их мнению, Уотерс принял за сумчатых волков представителей совсем другого вида.

Судя по физическим характеристикам, весьма маловероятно, что мы имеем дело с сумчатыми волками. Скорее всего, на фотографиях мистера Уотерса обычные филандеры Ник Муни Почётный куратор зоологии позвоночных в TMAG

Филандеры — самые мелкие представители семейства кенгуровых. Когда-то они входили в рацион сумчатого волка и аборигенов. Сегодня их так много, что периодически власти разрешают их отстреливать.

Тасманийский филандер. Фото © Wikimedia Commons / JJ Harrison

Чтобы получить изображения предполагаемых сумчатых волков, Уотерс расставил по округе около 60 камер. Просматривая полученные снимки, он обнаружил то, что так долго искал.

Я точно знаю, что это за животные. Несколько независимых экспертов, опытных кинологов и ветеринаров, которые тоже видели снимки, могут подтвердить мои догадки Нил Уотерс

В TMAG говорят, что они регулярно получают сообщения очевидцев о сумчатых волках, но ещё ни одно из них не подтвердилось. Считается, что последние особи, жившие в дикой природе, исчезли ещё в 1960-х годах.

Сумчатые волки в зоопарке Хобарта, Тасмания, 1910 год. Фото © Wikimedia Commons

Впервые Уотерс сообщил о сумчатых волках в 2010 году. Через четыре года он сформировал команду единомышленников, которые тоже хотят доказать их существование. В январе 2021 года он заявил, что существуют тысячи живых свидетельств того, что волки до сих обитают в Тасмании, и признание этого факта учёными — лишь вопрос времени.

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