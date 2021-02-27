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10 удивительных фото того, что находится внутри обычных вещей, на которые мы не обращаем внимания

Каждый день мы пользуемся десяткам разных вещей, даже не зная, как они работают и что у них внутри. Оказывается, даже самые, казалось бы, примитивные устройства могут быть намного сложнее, чем кажутся на первый взгляд. В подборке ниже — 15 тому подтверждений.

27 февраля 2021, 10:00

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Внутри пожарной сигнализации находится лишь обычный тумблер"

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Внутри большой кухонной зажигалки находится... самая обычная маленькая зажигалка"

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Внутренняя часть гитары больше напоминает номер пятизвёздочного отеля"

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Столешница из IKEA"

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Внутри браслета моей дочери был кусок рулетки"

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Это то, что находится внутри каждой банки крема для бритья"

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Обычная банковская карта"

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Внутри моего чехла на планшет — старые коробки зубной пасты"

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Внутри новенькой коробки салфеток"

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Вот что находится внутри мяча для гольфа"

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Это лишь малая часть примеров, которыми делятся пользователи Reddit. В разделе mildlyinteresting — ещё больше "внутренностей" обыденных вещей и других весьма занятных вещиц.

10 странных котов, владельцы которых постоянно задаются вопросом: "Да что с ним не так?!"

10 странных котов, владельцы которых постоянно задаются вопросом: "Да что с ним не так?!"

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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