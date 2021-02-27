10 удивительных фото того, что находится внутри обычных вещей, на которые мы не обращаем внимания
Каждый день мы пользуемся десяткам разных вещей, даже не зная, как они работают и что у них внутри. Оказывается, даже самые, казалось бы, примитивные устройства могут быть намного сложнее, чем кажутся на первый взгляд. В подборке ниже — 15 тому подтверждений.
"Внутри пожарной сигнализации находится лишь обычный тумблер"
"Внутри большой кухонной зажигалки находится... самая обычная маленькая зажигалка"
"Внутренняя часть гитары больше напоминает номер пятизвёздочного отеля"
"Столешница из IKEA"
"Внутри браслета моей дочери был кусок рулетки"
"Это то, что находится внутри каждой банки крема для бритья"
"Обычная банковская карта"
"Внутри моего чехла на планшет — старые коробки зубной пасты"
"Внутри новенькой коробки салфеток"
"Вот что находится внутри мяча для гольфа"
Это лишь малая часть примеров, которыми делятся пользователи Reddit. В разделе mildlyinteresting — ещё больше "внутренностей" обыденных вещей и других весьма занятных вещиц.
WOW-news
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