10 удивительных фото того, что находится внутри обычных вещей, на которые мы не обращаем внимания

"Внутри пожарной сигнализации находится лишь обычный тумблер"

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Внутри большой кухонной зажигалки находится... самая обычная маленькая зажигалка"

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Внутренняя часть гитары больше напоминает номер пятизвёздочного отеля"

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Столешница из IKEA"

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Внутри браслета моей дочери был кусок рулетки"

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Это то, что находится внутри каждой банки крема для бритья"

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Обычная банковская карта"

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Внутри моего чехла на планшет — старые коробки зубной пасты"

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Внутри новенькой коробки салфеток"

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Вот что находится внутри мяча для гольфа"

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Это лишь малая часть примеров, которыми делятся пользователи Reddit. В разделе mildlyinteresting — ещё больше "внутренностей" обыденных вещей и других весьма занятных вещиц.

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