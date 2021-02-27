Полиция завела два уголовных дела после жестокого избиения музыканта "Машины времени"
Ведутся поиски подозреваемых в нападении на трубача.
Фото © Instagram / artistditkovski
В Москве полиция возбудила два уголовных дела после нападения на участника известных российских групп "Машина времени" и "Квартал" Александра Дитковского и его приятеля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, возбуждены уголовные дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и побоях. Полицейские ведут розыск нападавших.
По данным источника Лайфа, вечером 25 февраля на парковке к Дитковскому подошла компания из трёх-четырёх молодых людей в масках и прозрачных очках. Сначала они требовали денег, а после отказа стали преследовать музыканта и завязали словесную перепалку. Один из парней сильно ударил Дитковского по лицу, тот поскользнулся и упал. После этого отморозки запинали Александра и убежали. Друг музыканта был неподалёку, но не успел заступиться за него.
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Лайф публиковал видео из больницы, куда приехал музыкант. На кадрах видно, что вся правая часть лица артиста сильно опухла. У Дитковского перелом лицевой кости, медики оценивают его состояние как удовлетворительное, музыканта готовят к операции.
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