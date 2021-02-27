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Полиция завела два уголовных дела после жестокого избиения музыканта "Машины времени"

Ведутся поиски подозреваемых в нападении на трубача.

27 февраля 2021, 07:57
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/BabMIliAQH4/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> artistditkovski</a></p>

Фото © Instagram / artistditkovski

В Москве полиция возбудила два уголовных дела после нападения на участника известных российских групп "Машина времени" и "Квартал" Александра Дитковского и его приятеля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, возбуждены уголовные дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и побоях. Полицейские ведут розыск нападавших.

Лайф публикует видео с моментом избиения музыканта "Машины времени" в Москве

Лайф публикует видео с моментом избиения музыканта "Машины времени" в Москве

По данным источника Лайфа, вечером 25 февраля на парковке к Дитковскому подошла компания из трёх-четырёх молодых людей в масках и прозрачных очках. Сначала они требовали денег, а после отказа стали преследовать музыканта и завязали словесную перепалку. Один из парней сильно ударил Дитковского по лицу, тот поскользнулся и упал. После этого отморозки запинали Александра и убежали. Друг музыканта был неподалёку, но не успел заступиться за него.

"Свечу и украшаю этот мир своей красотой!" Жестоко избитый трубач "Машины времени" назвал нападение случайностью

"Свечу и украшаю этот мир своей красотой!" Жестоко избитый трубач "Машины времени" назвал нападение случайностью

Лайф публиковал видео из больницы, куда приехал музыкант. На кадрах видно, что вся правая часть лица артиста сильно опухла. У Дитковского перелом лицевой кости, медики оценивают его состояние как удовлетворительное, музыканта готовят к операции.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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