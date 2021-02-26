Запинали ногами и убежали: Лайф публикует видео с жестоко избитым музыкантом "Машины времени"
Сейчас трубач находится в одной из московских больниц.
Жестоко избитый музыкант "Машины времени". Видео © LIFE
Участник известных групп "Машина времени" и "Квартал" Александр Дитковский вчера был сильно избит компанией крепких парней в центре Москвы. Лайф узнал подробности инцидента и публикует кадры из столичной больницы, где сейчас находится пострадавший трубач. На записи видно, что вся правая часть лица артиста сильно опухла. По признанию Александра, он не понял, в какой момент обидчики набросились на него.
По информации источника в правоохранительных органах, 25 февраля в районе девяти вечера на парковке в переулке Хользунова к Дитковскому и его товарищу подошла компания из трёх-четырёх молодых людей в масках и прозрачных очках. На вид им было от 20 до 25 лет. Сначала они просили деньги у мужчин, но в ответ получили отказ. После этого музыкант решил отъехать подальше от парней, но те стали преследовать его.
Фото © Instagram / artistditkovski
Дитковский вышел из машины, началась словесная перепалка, в ходе которой один из парней сильно ударил музыканта по лицу. Тот поскользнулся и упал. После этого отморозки запинали Александра и убежали. Отмечается, что друг музыканта был неподалёку, но не успел заступиться за него.
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Сейчас Александр Дитковский находится в городской клинической больнице с переломом лицевой кости со смещением. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное, музыканта готовят к операции. Кстати, утром он сам вышел на связь и сообщил о своём самочувствии.
Ранее Лайф писал о тиктокерше из Петербурга, которая заявила, что её избила сотрудница Почты России. В серии публикаций девушка поведала, что при попытке отправить посылку ей якобы нахамили, а потом и избили, пригрозив "прийти в гости с битой и крепкими парнями". После инцидента она вызвала полицию.
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