Овечкин вошёл в топ-100 ассистентов в истории НХЛ
Это случилось во время игры "Вашингтон Кэпиталз" с "Питтсбург Пингвинз".
Фото © ТАСС / AP
Российский нападающий, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в очередном матче отметился результативной передачей и вышел на сотое место в соответствующем рейтинге в Национальной хоккейной лиге.
Добиться такого результата он смог благодаря матчу с "Питтсбург Пингвинз", в котором клуб из Вашингтона одержал победу со счётом 7:2.
В составе "Вашингтона" заброшенными шайбами отметились Никлас Бекстрём, Ти Джей Оши, Том Уилсон, Карл Хагелин и Ларс Эллер, а в составе "Питтсбурга" — Брэндон Танев и Джейк Генцел.
Ранее Лайф рассказывал, что Овечкин поднялся на седьмое место в списке величайших снайперов НХЛ.
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