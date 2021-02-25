Громкие трансферы, травмы и расклады: что нужно знать о возвращении РПЛ

"Тамбов" жив!

Элитный дивизион мог лишиться одной из команд прямо во время межсезонья: вопрос выживания "Тамбова" — главная тема этой зимы. Из-за серьёзных финансовых проблем клуб покинули в общей сложности 17 игроков, и это могло стать определяющим фактором для дальнейшей судьбы команды. В какой-то момент в "Тамбове" осталось всего девять футболистов, а этого даже для стартового состава маловато.

Но в итоге всё обошлось: пришли деньги, а вместе с ними — и новые футболисты. Понятно, что они, мягко говоря, не самые сильные, а "Тамбов" и так идёт на последнем месте. Но руководители клуба обещают, что "волки" не будут просто отбывать номер, а попытаются сохранить прописку в Российской премьер-лиге.

Возвращение Промеса

В зимний трансферный период в РПЛ случилось немало интересных переходов, но всё затмило возвращение Промеса в "Спартак". Талантливый голландец, принёсший красно-белым заветное чемпионство в 2017 году, попробовал свои силы в Европе, но в суперклуб так и не попал. А совсем недавно он угодил в очень неприятную криминальную историю в родных Нидерландах, из-за чего "Аякс" рад был от него избавиться. 8,5 миллиона евро — и Квинси снова в Москве!

Его переход — это, безусловно, событие не только для фанатов "Спартака", ведь Промес — одна из ярчайших иностранных звёзд чемпионата России в принципе: где-то возле Халка и Вагнера Лава. Непонятно пока только, как Доменико Тедеско будет встраивать его в игру и станет ли Промес джокером "Спартака" на финише сезона. Если голландцу снова удастся затащить красно-белый клуб на вершину, то в Тушине ему точно надо будет ставить памятник.

Перестройка в ЦСКА

Если "Спартак" сделал мощную ставку на один крупный трансфер, то ЦСКА зимой провёл точечную перестройку. Приход Эмиля Бохинена и особенно возвращение в РПЛ экс-игрока "Рубина" и "Зенита" Саломона Рондона должны добавить игре армейцев вариативности, которой им так не хватало в первой части сезона. Виктор Гончаренко, которого в конце 2020 года болельщики уже отправляли в отставку, зимой буквально пересобрал команду и готов даже посадить на скамейку запасных Фёдора Чалова и Ивана Облякова, чтобы добиться результата.

Учитывая, что "Зенит" никаких изменений в составе не проводил, теперь ЦСКА считают теневым фаворитом концовки сезона. Кроме того, армейцы, в отличие от петербуржцев и "Спартака", продолжают биться за Кубок России, который они не выигрывали уже восемь лет.

Травмы ведущих игроков

В борьбе за высокие места в концовке сезона ведущим клубам России придётся обращать внимание ещё и на травмы. Едва ли не в каждой команде как минимум один игрок стартового состава отправился в лазарет. "Зениту" придётся справляться без Сердара Азмуна и Малкома, ЦСКА не сможет рассчитывать на Игоря Акинфеева, в "Краснодаре" и вовсе эпидемия: из строя выбыли Даниил Уткин, Дмитрий Стоцкий, Сергей Петров и Кристиан Рамирес (плюс непонятная ситуация с Матвеем Сафоновым, которого не оказалось в заявке).

За "Ростов" пока не может играть Павел Мамаев, "Локомотив" временно остался без Зе Луиша — масштаб, конечно, не такой, как в условном "Ливерпуле", но тенденция всё равно негативная. Отсутствие кого-то из этих футболистов вполне может сыграть негативную роль на финише сезона.

Главная интрига

Важнейший вопрос концовки чемпионата, конечно, кто его выиграет. "Зенит" побеждал два года подряд и в этом сезоне снова очень близок к титулу. Петербуржцы оторвались от ближайшего преследователя на четыре очка и вполне комфортно чувствуют себя на первой строчке. С другой стороны, ЦСКА не так уж и далеко, а с учётом зимних трансферов армейцы даже по некоторым аспектам выглядят предпочтительнее. Рядом и "Спартак", за который могут сыграть два фактора: возвращение Квинси Промеса и скорый уход Доменико Тедеско, который из-за отсутствия давления может показать тактические чудеса.

В борьбе за места в еврокубках интересно следующее: Сможет ли "Сочи" удержать своё высокое четвёртое место? Поднимет ли Шварц "Динамо" в Лигу Европы? Спасётся ли "Локомотив" от позора? Реабилитируется ли "Краснодар" за неудачную игру в первом круге?

И это не говоря о борьбе за выживание, которая для многих увлекательнее битвы за первые места. "Тамбов" уже вроде как списали со счетов, но "Уфа", "Арсенал" и "Ротор" совсем рядом: на распределение мест в подвальном квартете может повлиять буквально одно очко. Кто его наберёт, а кто отправится в лигу пониже рангом, покажет сезон. Матчи стартуют уже 26 февраля.

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