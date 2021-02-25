Алаев избран новым президентом ФНЛ
За него проголосовали 19 клубов.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев избран новым президентом Футбольной национальной лиги. Об этом сообщила пресс-служба РФС. Единственным его соперником на выборах был Иван Шабанов, который получил три голоса.
"Будем больше работать. Никакого отпуска, никакого отдыха. Работы не боюсь. Понимаю, что придётся много ездить", — сообщил сразу после выборов Алаев.
Предыдущим президентом был Игорь Ефремов, который возглавлял ФНЛ с 2010 года.
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