Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Алаев избран новым президентом ФНЛ

За него проголосовали 19 клубов.

25 февраля 2021, 13:46

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев избран новым президентом Футбольной национальной лиги. Об этом сообщила пресс-служба РФС. Единственным его соперником на выборах был Иван Шабанов, который получил три голоса.

"Будем больше работать. Никакого отпуска, никакого отдыха. Работы не боюсь. Понимаю, что придётся много ездить", — сообщил сразу после выборов Алаев.

Предыдущим президентом был Игорь Ефремов, который возглавлял ФНЛ с 2010 года.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1