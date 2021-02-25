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Фигуристка Туктамышева снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала

Чемпионка мира появилась на обложке Maxim.

25 февраля 2021, 09:29
<p>Фото © <a href="https://www.maximonline.ru/skills/liza-tuktamysheva-v-martovskom-nomere-zhurnala-maxim-id569244/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maximonline.ru</a></p>

Фото © maximonline.ru

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim. Спортсменка появится на обложке мартовского номера.

"Спортсменки — нечастые гости наших обложек, тем более чемпионки мира по фигурному катанию. Такие, как Лиза Туктамышева!" говорится в описании номера.

Туктамышева считается самой сексуальной российской фигуристкой. Она уже неоднократно снималась в нижнем белье, в том числе в таком виде выступала в одном из показательных номеров.

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Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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