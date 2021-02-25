Фигуристка Туктамышева снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала
Чемпионка мира появилась на обложке Maxim.
Фото © maximonline.ru
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim. Спортсменка появится на обложке мартовского номера.
Лиза Туктамышева в мартовском номере журнала MAXIM!— MAXIM (@ru_maximonline) February 24, 2021
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"Спортсменки — нечастые гости наших обложек, тем более чемпионки мира по фигурному катанию. Такие, как Лиза Туктамышева!" — говорится в описании номера.
Туктамышева считается самой сексуальной российской фигуристкой. Она уже неоднократно снималась в нижнем белье, в том числе в таком виде выступала в одном из показательных номеров.
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