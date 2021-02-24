Битва ледовых красавиц: кто больше достоин места в сборной России

Помните, как после отмены серии Гран-при мы предвкушали, что Кубок России станет лучшим турниром галактики? Так и получилось! И его финал — это мощнейший апофеоз скомканного сезона, ведь именно там определится состав сборной России на чемпионат мира в Швеции. Официально объявили, что в него точно войдут победители чемпионата России, неофициально стала понятна судьба серебряных призёров, а вот третья и последняя путёвка будет разыграна именно на Кубке. В женском одиночном катании, сильнейшем по составу из всех видов, традиционно ожидается жаркая борьба за желанное место. Итак, встречайте претенденток.

Елизавета Туктамышева — живая легенда, которая всё ещё в строю

Туктамышева действительно настоящий старожил фигурного катания в России. На взрослый уровень она вышла аж десять лет назад: когда ещё не было ни Липницкой, ни Загитовой, а ведь обе уже свою карьеру завершили. Правда, и Юлия, и Алина стали олимпийскими чемпионками, а Лиза даже на сами Игры ни разу попасть не смогла. Сейчас ей 24, но она всё ещё не теряет надежды поехать в Пекин. А первый шаг к этому — выиграть Кубок России и отобраться на ЧМ в Стокгольм.

Елизавета выглядит предпочтительнее на фоне своих конкуренток, ведь сезон она провела более или менее ровно: взяла бронзу на одном из этапов Кубка, а затем ещё и выиграла этап Гран-при в Москве, опередив ту же Косторную. Но все прекрасно помнят 2019 год, когда Туктамышева тоже была чудо как хороша, но на чемпионат мира ей поехать не дали, вручив последнюю путёвку Евгении Медведевой. То решение многие назвали спорным, и болельщики опасаются, что ситуация может повториться, а в роли фаворитки Федерации фигурного катания может выступить уже Косторная.

Алёна Косторная — растерявшая форму чемпионка Европы

Косторная — безоговорочно лучшая фигуристка прошлого сезона. Когда трио Тутберидзе блистало на весь мир, именно Алёна делала это ярче всех, даже без четверных прыжков. Завораживающее катание и идеальный тройной аксель принесли фигуристке победу в финале Гран-при и золото чемпионата Европы. Перед чемпионатом мира её считали главной претенденткой на победу, в прошлом году турнир отменили из-за пандемии, а спустя год никто даже не уверен, поедет ли Алёна вообще на турнир.

Летом спортсменка поменяла тренера: ушла от Тутберидзе к Плющенко. Косторная получила лучшие условия, но её спортивная форма пока далека от идеала. Сначала она восстанавливала прыжки после долгого карантина, а затем и сама заболела коронавирусом, потеряв весь прогресс. В этом сезоне мы видели Алёну всего дважды: на Кубке России в Казани и этапе Гран-при в Москве. В обоих случаях фигуристка стала второй. Гораздо менее опасной для соперниц её сделала потеря тройного акселя: до своих же мировых рекордов ей теперь очень далеко. Кроме того, у Алёны ещё и с программами не всё гладко, так что совершенно не ясно, что её ждёт в финале Кубка — крах или триумф.

Елизавета Нугуманова — дерзкая звезда "Тиктока"

Нугуманова всегда была добротной фигуристкой, но речь о том, чтобы отправлять её на чемпионат мира, прежде не заходила. Однако в этом сезоне Елизавета воспользовалась ситуацией и громко заявила о себе, опередив тёзку Туктамышеву на чемпионате России. Да, де-юре это лишь шестое место, но де-факто, если вычесть юниорок, оно превращается в третье, которое, по сути, даёт право попасть в сборную! Сразу Елизавету в Стокгольм не отправляют, но в финале Кубка России у неё будет шанс доказать свою состоятельность не только как популярной тиктокерши с миллионами просмотров, но и как сильной фигуристки.

Конечно, Нугуманова не так сильна, как её конкурентки, ультра-си она не владеет. Её 205 баллов в Челябинске — это определённо прыжок выше головы, а Туктамышева и Косторная в удачные дни улетают за 220 и даже больше. Поэтому единственный реальный шанс для обаятельной фигуристки из Санкт-Петербурга — это выступить абсолютно идеально и надеяться на ошибки других спортсменок. Такие истории успеха тоже имеют право на жизнь.

Финал Кубка России по фигурному катанию Москва, "Мегаспорт" Женщины Короткая программа — 27 февраля в 18:05

Произвольная программа — 28 февраля в 17:50

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