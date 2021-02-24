"Разбитого лица точно не было": Хоккеист Анисин частично подтвердил заявление Назарова о Панарине

"Ничего сверхкриминального тогда не произошло, а то пишут, что Панарин якобы кого-то жёстко избил. Этого не было. Да, была там одна компания. То ли мы зазывали их танцевать, то ли кто-то из них грубое нам сказал что-то. Ударов, как утверждают, я не помню", — заявил Анисин "Спорт-Экспрессу". "Да и девочки сами были уже пьяные. Тёма слегка оттолкнул одну из них, и то не факт, что это произошло. Но ударов и тем более разбитого лица точно не было. Вы же представляете, что с тобой сделают, если попадёшь в такой скандал за границей?"