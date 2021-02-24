"Разбитого лица точно не было": Хоккеист Анисин частично подтвердил заявление Назарова о Панарине
Бывший партнёр по команде Артемия Панарина рассказал, что же произошло на самом деле в латвийском отеле.
Фото © Zuma / TASS / Kostas Lymperopoulos
Экс-игрок "Витязя" Михаил Анисин рассказал свою версию скандальной истории с участием звезды НХЛ Артемия Панарина, о которой сообщил тренер Андрей Назаров.
"Ничего сверхкриминального тогда не произошло, а то пишут, что Панарин якобы кого-то жёстко избил. Этого не было. Да, была там одна компания. То ли мы зазывали их танцевать, то ли кто-то из них грубое нам сказал что-то. Ударов, как утверждают, я не помню", — заявил Анисин "Спорт-Экспрессу". "Да и девочки сами были уже пьяные. Тёма слегка оттолкнул одну из них, и то не факт, что это произошло. Но ударов и тем более разбитого лица точно не было. Вы же представляете, что с тобой сделают, если попадёшь в такой скандал за границей?"
Также Анисин заявил, что Панарина после этого инцидента вызывало руководство клуба.
"Полицейские приезжали, что-то выясняли. Но что — толком уже и не скажу. Меня тоже к ним подводили и спрашивали: мол, я это сделал? Девушки сказали, что "нет, не он". По возвращении в Россию Панарина вызвал к себе генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов и провёл воспитательную беседу на тему, что публичный человек должен уметь держать себя в руках. Ещё и оштрафовал", — сообщил хоккеист.
Напомним, что Назаров обвинил Панарина в жёстком избиении латвийской девушки в 2011 году. НХЛ и "Нью-Йорк Рейнджерс" поддержали хоккеиста и дали ему небольшой отпуск.
Хоккей. Интересное по теме
Выбор редакции
Дважды в одну и ту же реку: зачем "Спартаку" понадобился Промес
Скандал с самым дорогим русским хоккеистом НХЛ набирает обороты: что теперь будет с Панариным
Петербургский спортсмен передвинул самолёт и поставил два мировых рекорда — видео
"Норникель" принял решение о приостановке работы рудников "Октябрьский" и "Таймырский"
"Сел и расплакался": очевидец рассказал об инвалиде, которого пнул житель Кирова
Комментариев: 0