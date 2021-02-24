"Грязный" Назаров: парад скандалов с тренером, который обвинил Панарина в избиении девушки

Кто такой Назаров?

Андрей Назаров — известный в прошлом российский игрок, а ныне тренер. В детстве он ходил в хоккейную школу родного челябинского "Трактора", но профессиональную карьеру начал в московском "Динамо". С бело-голубыми он стал финалистом Кубка Европы (1992) и чемпионом страны (1993). Однако большая часть его карьеры прошла в Национальной хоккейной лиге, где он стал первым тафгаем.

За 12 сезонов в НХЛ Назаров выступал за такие команды как "Сан-Хосе Шаркс", "Тампа Бэй Лайтнинг", "Калгари Флэймз", "Анахайм Майти Дакс", "Бостон Брюинз" и другие. Правда, больших успехов за океаном не добился. В конце карьеры он недолго поиграл за наши клубы "Металлург" и "Авангард".

После ухода из большого спорта Андрей Викторович окончил курсы тренеров в УралГУФК и пришёл в качестве менеджера в родной "Трактор", а ппоследствии возглавил челябинскую команду. Так и начался его тренерский путь.

Скандалы с участием Назарова

Славу самого скандального тренера КХЛ Андрей Назаров приобрел после его появления в подольском "Витязе". Подмосковная команда регулярно устраивала драки на льду усилиями своих канадских тафгаев, однако больших спортивных результатов не достигла — 9-е и 11-е место в Западной конференции в сезонах-2010/11 и 2011/12.

6 ноября 2011 года в Минске тренер Назаров настолько был взбешён пропущенной на последних секундах шайбой от местного "Динамо", что ярость выплеснулась за пределы ледовой площадки. Наставник "Витязя", вооружившись клюшкой, пошёл на белорусских болельщиков.

Решение спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ в отношении драчуна было следующим: денежный штраф и дисквалификация на два матча.

После "Витязя" Назаров поработал с "Северсталью" и "Донбассом", где доходил до 1/4 финала Кубка Гагарина. Настоящей звездой околохоккейных событий Андрей Викторович стал после прихода в "Барыс" в 2014 году. В первой же предсезонке разлетелась в Интернете его, мягко говоря, нецензурная речь в раздевалке перед третьим периодом встречи с "Авангардом" в турнире на Кубок президента Казахстана, в которой он пытался заставить проигрывавших 1:3 подопечных биться. Однако методы матерного крика на игроков "Барыса" особо не подействовали: уже через 1 минуту 39 секунд казахстанцы пропустили четвёртую шайбу и в итоге проиграли 3:5.

В самом начале регулярного чемпионата, 16 сентября, во Владивостоке возмущённый судейством матча против "Адмирала" (2:3) Назаров получил ещё один дисциплинарный штраф за то, что кидал на лёд посторонние предметы и показывал неприличные жесты. Позже он рассказал, что один из этих жестов адресовался Вячеславу Фетисову.

Получение шестиматчевой дисквалификации не остановило сурового челябинца. Уже 25 ноября 2014 года в домашнем матче против "Ак Барса" атаке Назарова подвергся нападающий Александр Свитов. Сначала он подрался с основным бойцом "Барыса" Дамиром Рыспаевым, а затем едва не получил бутылкой по лицу от самого тренера.

Уже в июне 2015 года после ухода Вячеслава Быкова из СКА 41-летний специалист пришёл к управлению действующим обладателем Кубка Гагарина. Установить новые порядки без скандала не получилось — уже через три недели после прихода Назарова об избиении новым наставником заявил один из врачей клуба — Егор Козлов. Историю удалось замять, доктор ушёл из клуба, а Назаров продержался в нём недолго — до октября. Примечательно, что перед сезоном-2016/17 Козлов вернулся в медицинский штаб петербуржцев.

После возвращения в "Барыс" Назаров снова отметился в предсезонных турнирах. Под его руководством астанинский клуб не доиграл матч с новобранцем лиги "Куньлунем" — из-за драки того же Рыспаева с фактически всем составом китайцев. Затем он до декабря 2018 года возглавлял "Нефтехимик" из Нижнекамска. И там Андрей Викторович тоже успел влипнуть в скандал, обматерив арбитра.

С 2018 года Назаров сидит без работы, иногда даёт комментарии СМИ, но сейчас, видимо, решил наделать шума побольше. Тренер обвинил самого дорогого русского игрока НХЛ Артемия Панарина в избиении девушки, которое якобы произошло 11 лет назад в Латвии. Доказательств этому никаких пока не найдено, как и собственно жертвы. Хоккеист, получив поддержку от "Нью-Йорк Рейнджерс" и НХЛ, ушёл в отпуск до выяснения всех обстоятельств этой истории.

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