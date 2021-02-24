Собчак, Серябкина и ещё 8 знаменитых девушек, которые подарили свои откровенные фото на 23 Февраля

39-летняя телеведущая и блогерша Ксения Собчак в купальнике пожелала мужчинам "защищать, а не защищаться от бабы с веслом"

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22-летняя Александра Морозова — дочь певицы Славы — в нижнем белье поздравила всех "мужественных людей, в чьей жизни есть место не только подвигам и героическим поступкам, но и любви, заботе и пониманию"

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32-летняя бывшая звезда "Дома-2" Елизавета Триандафилиди порадовала мужчин праздничным снимком, прикрыв обнажённую грудь руками

Фото © Instagram / triandafilidi_lizza

35-летняя экс-солистка "ВИА Гры" и "мисс Россия — 2006" Татьяна Котова в белье пожелала защитникам Отечества быть "мужественными в мыслях, словах и поступках — чтобы можно было вам доверить самые нежные и самые хрупкие чувства"

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40-летняя актриса Наталья Бочкарёва примерила бельё и напомнила всем в праздник, что "мужчина — это о действиях, о любви к родным и близким, о словах не в пустоту"

Фото © Instagram / natalia_bochkareva_official

31-летняя актриса Агата Муцениеце подарила всем защитникам Отечества открытку, на которой, "если приглядеться, сердечко для вас". К слову, многие посчитали это сердечко очень... трогательным

Фото © Instagram / agataagata

35-летняя певица Ольга Серябкина поздравила мужчин с праздником, напомнив, что "только рядом с настоящим мужчиной женщина может чувствовать себя настоящей женщиной"

Фото © Instagram / seryabkina

18-летняя фигуристка и чемпионка Европы Софья Самодурова порадовала мужчин 23 Февраля снимком в чёрном нижнем белье и тёплыми словами

Фото © Instagram / sofia_samodurova

40-летняя актриса и певица Анна Семенович поздравила "главную силу и опору", пожелав ей любить и уважать женщин, ведь лишь тогда всё будет складываться идеально

Фото © Instagram / ann_semenovich

52-летняя певица Валерия пожелала всем защитникам Отечества хорошего праздника, нарядившись по случаю в тёмно-зелёное платье и пилотку

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