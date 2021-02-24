Вдова назвала причину смерти актёра Дмитрия Писаренко
Сын Бережной сейчас занимается похоронами, сама женщина в Варне.
Дмитрий Писаренко. Кадр из фильма "Баллада для Байрона"
Супруга 61-летнего актёра театра и кино Дмитрия Писаренко, найденного мёртвым в Москве, рассказала о причине его смерти. По словам Ларисы Бережной, муж умер от сердечного приступа.
"Дмитрия Валентиновича Писаренко больше нет. Сердце. С трудом нашла силы об этом написать", — сообщила вдова на своей странице в "Фейсбуке".
Она рассказала в беседе с телеканалом "360", что с актёром жил её сын Антон Бережной. Но в момент смерти Писаренко был в квартире один — Антон находился в Санкт-Петербурге по рабочим вопросам. Мужчина забеспокоился, когда актёр перестал отвечать на звонки. Он вместе со своей маленькой дочкой отправился на машине в Москву, но живым Дмитрия уже не застал. Антон сейчас занимается похоронами, дата и место прощания ещё не известны.
А ранее в Санкт-Петербурге в возрасте 70 лет умер актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей", артист театра "На Литейном" Александр Жданов.
Выбор редакции
Екатерину Градову похоронили на Аллее звёзд Троекуровского кладбища
Собчак, Серябкина и ещё 8 знаменитых девушек, которые подарили свои откровенные фото на 23 Февраля
Путин дал сербскому актёру Милошу Биковичу российское гражданство
В нескольких регионах из-за морозов отменили занятия в школах
Врач назвал категории людей, для которых резкая смена погоды смертельно опасна
Комментариев: 0