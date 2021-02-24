Вдова назвала причину смерти актёра Дмитрия Писаренко

Она рассказала в беседе с телеканалом "360", что с актёром жил её сын Антон Бережной. Но в момент смерти Писаренко был в квартире один — Антон находился в Санкт-Петербурге по рабочим вопросам. Мужчина забеспокоился, когда актёр перестал отвечать на звонки. Он вместе со своей маленькой дочкой отправился на машине в Москву, но живым Дмитрия уже не застал. Антон сейчас занимается похоронами, дата и место прощания ещё не известны.