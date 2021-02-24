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Вдова назвала причину смерти актёра Дмитрия Писаренко

Сын Бережной сейчас занимается похоронами, сама женщина в Варне.

24 февраля 2021, 12:56
<p>Дмитрий Писаренко. Кадр из фильма "Баллада для Байрона"</p>

Дмитрий Писаренко. Кадр из фильма "Баллада для Байрона"

Супруга 61-летнего актёра театра и кино Дмитрия Писаренко, найденного мёртвым в Москве, рассказала о причине его смерти. По словам Ларисы Бережной, муж умер от сердечного приступа.

"Дмитрия Валентиновича Писаренко больше нет. Сердце. С трудом нашла силы об этом написать", сообщила вдова на своей странице в "Фейсбуке".

Она рассказала в беседе с телеканалом "360", что с актёром жил её сын Антон Бережной. Но в момент смерти Писаренко был в квартире один — Антон находился в Санкт-Петербурге по рабочим вопросам. Мужчина забеспокоился, когда актёр перестал отвечать на звонки. Он вместе со своей маленькой дочкой отправился на машине в Москву, но живым Дмитрия уже не застал. Антон сейчас занимается похоронами, дата и место прощания ещё не известны.

Актёра Дмитрия Писаренко нашли мёртвым в Москве

Актёра Дмитрия Писаренко нашли мёртвым в Москве

А ранее в Санкт-Петербурге в возрасте 70 лет умер актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей", артист театра "На Литейном" Александр Жданов.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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