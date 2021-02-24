Лавров обвинил Запад в использовании пандемии для "наказания неугодных"
По мнению министра, некоторые страны упорно не замечают губительное влияние незаконных рестрикций.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото © МИД России
Пандемия коронавируса и вызванный ею спад в мировой экономике требуют консолидации усилий, но Запад пытается использовать ковид для наказания "неугодных правительств". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.
"К сожалению, несмотря на пандемию и очевидную необходимость консолидации усилий, некоторые западные коллеги по-прежнему не намерены пересматривать свою эгоистичную линию, отказываться от силовых подходов, нелегитимных методов шантажа и давления", — сказал министр.
Он обратил внимание на то, что иностранные партнёры проигнорировали призывы ООН приостановить односторонние санкции в части поставок продовольствия, медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с коронавирусом, и соответствующих финансовых транзакций.
По словам Лаврова, Запад упорно не замечает губительного влияния незаконных рестрикций на осуществление прав человека. Глава МИД подчеркнул, что Россия видит в этом "не только политизацию гуманитарных вопросов, но и стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ситуации с распространением вакцины против коронавируса из РФ применима пословица "И хочется, и колется". На Западе, как пояснил министр, прекрасно понимают, что препарат "если не лучший, то совершенно точно в ряду первых", однако там также осознают, что распространение "Спутника V" означает повышение авторитета и репутации России на международной арене. Но в этом, подчеркнул Лавров, западные страны не заинтересованы.
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