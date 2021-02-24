Путин предупредил о подготовке провокаций против России
По словам президента, сегодня в ход идут даже абсурдные, анекдотичные теории заговора.
Выступление Владимира Путина на коллегии ФСБ. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин заявил, что за рубежом ведётся целенаправленная информационная кампания против достижений России в медицине, в том числе против успехов в борьбе с коронавирусом. Главе государства известно даже о подготовке провокаций по этому вопросу.
"Против России идёт целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряд вопросов. В ход идут даже абсурдные, разного рода анекдотичные теории заговора, попытки поставить под сомнения наши достижения в медицине, борьбе с коронавирусом", — заявил глава государства на коллегии ФСБ.
Президент поблагодарил спецслужбы за то, что ему передаётся информация о попытках провокаций в этой сфере.
Как ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, в ситуации с распространением вакцины против коронавируса из РФ применима пословица "И хочется, и колется". На Западе, как пояснил министр, прекрасно понимают, что препарат "если не лучший, то совершенно точно в ряду первых", однако там также осознают, что распространение "Спутника V" означает повышение авторитета и репутации России на международной арене. Но в этом, подчеркнул Лавров, западные страны не заинтересованы.
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