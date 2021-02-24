Путин заявил, что Россию пытаются ослабить извне

"Речь не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной, чтобы сорвать наше развитие, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество. В конечном итоге ослабить Россию и поставить под внешний контроль, как это происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве", — сказал президент на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.