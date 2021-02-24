Путин заявил, что Россию пытаются ослабить извне
Глава государства считает, что страну пытаются поставить под внешний контроль.
Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия наряду с такими вызовами, как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступность, сталкивается с политикой сдерживания.
"Речь не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной, чтобы сорвать наше развитие, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество. В конечном итоге ослабить Россию и поставить под внешний контроль, как это происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве", — сказал президент на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
Глава государства добавил, что против России идёт "целенаправленная информационная кампания" с безапелляционными и бездоказательными обвинениями. Причём используются даже "абсурдные, разного рода анекдотичные теории заговора". Их цель — в том числе поставить под сомнение достижения страны в медицине, в борьбе с пандемией.
Ранее глава государства заявлял, что ядерная триада вышла на уровень, гарантирующий безопасность России.
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