Forbes узнал о строительстве 145-метровой суперъяхты для Абрамовича

Российский олигарх, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович в текущем году получит новую 145-метровую яхту Solaris, аналогов которой нет даже у королевских семей на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники. По данным издания, новая лодка строится на верфи Lloyd Werft в немецком Бремерхафене — там же, где больше десяти лет назад была построена 115-метровая экспедиционная яхта Luna, которую миллиардер впоследствии продал бизнесмену Фархаду Ахмедову.

Опрошенные Forbes эксперты заверили, что Solaris будет "самым крупным и эксклюзивным "эксплорером" на воде". Покупка могла обойтись Абрамовичу, по разным оценкам, в сумму от 250 миллионов долларов до 450 миллионов евро. На экспедиционной моторной яхте со стальным корпусом и алюминиевой надстройкой с палубами из тикового дерева будут лифт, тренажёрный зал и вертолётная площадка, а ещё джакузи, бассейн и просторный гараж для сопроводительных судов. Всего на яхте 48 кают, там смогут разместиться 36 пассажиров и экипаж из 60 человек.

Ранее Лайф писал, как в Тихом океане задержали российский экипаж, совершавший кругосветку на яхте. Судно зашло в территориальные воды Вануату для пополнения запасов пресной воды и топлива, но экипаж не сообщил о своих целях властям республики. После этого полиция сопроводила судно в порт столицы Порт-Вила.

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